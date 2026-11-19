Wien (OTS) -

Die Klinische Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie von AKH Wien und MedUni Wien bietet in Zusammenarbeit mit der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie und Muskuloskeletale Radiologie seit rund einem Jahr die minimalinvasive ultraschallgesteuerte Karpaltunnelspaltung an. Über einen nur etwa zwei Millimeter kleinen Hautschnitt wird das einengende Karpalband unter Ultraschallsicht durchtrennt – ambulant, in örtlicher Betäubung und ohne Naht. Wie schnell Betroffene damit in ihr Leben zurückfinden, zeigt das Beispiel einer Konzertmusikerin.

Wenn die Finger nicht mehr gehorchen

Für Berufsmusiker*innen sind feines Gespür und Kraft in den Fingern das wichtigste Kapital. Bei einer Konzertmusikerin ließ beides in drei Fingern der rechten Hand zunehmend nach: Die Finger kribbelten, fühlten sich taub an und verloren an Kraft. Mit jedem Auftritt wuchs die Angst, dass die Hand auf der Bühne versagen könnte. Die Ursache war ein Karpaltunnelsyndrom. Nach dem ultraschallgesteuerten Eingriff im Universitätsklinikum AKH Wien ging es rasch bergauf: Drei Wochen später spielte sie wieder Konzerte – ohne Schwächegefühl, ohne Kribbeln oder Taubheit. Auch die Angst, dass ihre Finger sie im Stich lassen, ist verschwunden.

Ein häufiges Leiden

Das Karpaltunnelsyndrom ist das häufigste Nervenengpasssyndrom. Im Karpaltunnel an der Beugeseite des Handgelenks wird der Medianusnerv eingeengt, der Daumen, Zeige-, Mittel- und Teile des Ringfingers versorgt. Typisch sind nächtliches Einschlafen der Hände, Kribbeln, Taubheitsgefühle und ausstrahlende Schmerzen; unbehandelt kann die Kraft im Daumenballen schwinden. Schätzungen zufolge ist der Karpaltunnel bei bis zu zehn Prozent der Erwachsenen von Natur aus eng angelegt. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, meist zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr.

Präzision und Sicherheit durch Ultraschallkontrolle

Vor dem Eingriff wird der Nerv mit hochauflösendem Ultraschall genau untersucht. So lassen sich andere Ursachen wie Ganglien oder Sehnenscheidenentzündungen ebenso erkennen wie anatomische Varianten von Nervenzweigen und Gefäßen. Der Eingriff selbst erfolgt unter kontinuierlicher hochauflösender Ultraschallkontrolle. Über einen nur etwa zwei Millimeter großen Hautschnitt wird das einengende Karpalband mit einem speziellen Hakenmesser vollständig durchtrennt und der Medianusnerv so gezielt entlastet. Nervenäste und Blutgefäße sind dabei in Echtzeit sichtbar und werden geschont.

Der Eingriff erfolgt ambulant in örtlicher Betäubung und dauert in der Regel nicht länger als 15 Minuten. Die kleine Hautöffnung wird lediglich mit einem Pflaster versorgt, eine Naht ist nicht erforderlich. Die Methode eignet sich bei Patient*innen mit einem klinisch und durch Nervenleitmessung gesicherten Karpaltunnelsyndrom, wenn Schiene oder Kortisoninjektion nicht mehr ausreichen. Zeigt der Ultraschall eine andere Ursache oder eine ungünstige Anatomie, bleibt die klassische Operation die bessere Wahl.

Von Innsbruck nach Wien

Die Technik mit dem Hakenmesser wurde 2017 von einer Pariser Arbeitsgruppe vorgestellt und 2019 an der Universitätsklinik Innsbruck etabliert. An der Radiologie der Medizinischen Universität Innsbruck wurde die Methode maßgeblich weiterentwickelt und auf größtmögliche Sicherheit optimiert.

Raoul Varga und Maximilian Kern von der Klinischen Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie haben das Verfahren direkt bei den Pionieren in Innsbruck erlernt und nach Wien gebracht. Unter der Leitung von Florian Wolf, stellvertretender Leiter der Abteilung, wird die Technik im AKH Wien seit Dezember 2025 routinemäßig angeboten. Zahlreiche Patient*innen wurden bereits behandelt.

Schnelle Genesung und rasche Rückkehr in den Alltag

Die Vorteile sind für Patient*innen unmittelbar spürbar: Sie gehen direkt nach dem Eingriff nach Hause und können die Hand für leichte Tätigkeiten oft schon am selben Tag wieder einsetzen. Eine Ruhigstellung des Arms ist nicht nötig. Statt einer zwei bis vier Zentimeter langen Operationsnarbe bleibt nur eine kaum sichtbare Mini-Narbe. Internationale Daten zu ultraschallgesteuerten Verfahren zeigen, dass rund drei Viertel der Patient*innen nach fünf Tagen wieder arbeiten, knapp 90 Prozent nach zehn Tagen. Nach einer klassischen Operation sind es im Schnitt gut drei Wochen. Langzeitdaten aus Österreich zeigen einen Rückgang der Beschwerden um rund 92 Prozent. Mit der ultraschallgesteuerten Karpaltunnelspaltung erweitern AKH Wien und MedUni Wien ihr Spektrum minimalinvasiver Therapien und bieten eine zukunftsweisende Behandlungsoption für die zahlreichen Betroffenen des Karpaltunnelsyndroms.