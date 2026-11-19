Wien (OTS) -

Bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der Verhandlungen mit Ruanda am 16. November 2026 kam es in Wien noch zu einem ersten Arbeitstreffen der „Gruppe der Umsetzer“ mit Ruanda. Daran nahmen neben Innenminister Gerhard Karner auch der griechische Migrationsminister Thanos Plevris, der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Ruandas Innenminister Vincent Biruta teil. Weiters nahmen Vertreter von UNHCR und IOM am Treffen teil. Am 17. November 2026 folgten direkte Verhandlungen zwischen Österreich und Ruanda. Neben den zentralen Fragen der Migration wurden weitere Themen unter Beteiligung mehrerer Bundesministerien in einem gesamthaften Ansatz definiert und diskutiert.

„Österreich will dieses Pilotprojekt in Ruanda so rasch wie möglich umsetzen. Wir sind davon überzeugt, andere Länder werden diesem Beispiel folgen. Dadurch wird Europa und damit auch Österreich weiter entlastet. Diese Gespräche, mit dem Ziel einer gemeinsamen Erklärung mit konkreten Inhalten, werden daher mit allem Nachdruck und der entsprechenden Ernsthaftigkeit geführt“, sagte Innenminister Gerhard Karner, der davon ausgeht, dass es in den ersten beiden Monaten 2027 zur Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung kommt, wodurch es im Laufe des Jahres 2027 zu ersten Rückführungen kommen wird.