Wien (OTS) -

Zwei Demonstrationen werden am Freitag, 20. November, laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen für Staus in der Wiener Innenstadt sorgen. Die Ringstraße wird voraussichtlich für mehrere Stunden ab der Operngasse beziehungsweise ab dem Schwarzenbergplatz gesperrt werden.

Die erste Demonstration startet am Vormittag um 09:30 Uhr beim Universitätsring und führt auf der Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung zum Parlament. Die Veranstaltung soll gegen ca. 14:00 Uhr enden. Am Nachmittag beginnt um 15:30 Uhr eine weitere Demonstration beim Christian-Broda-Platz und zieht über die Mariahilfer Straße, die Babenbergerstraße, die Ringstraße und das Burgtor zum Heldenplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Mit Staus und Verzögerungen ist vor allem auf der Ringstraße, der gesamten Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf der Rechten Wienzeile, der Lothringerstraße sowie auf den Zufahrten zum Ring wie etwa Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße und Burggasse zu rechnen.

ÖAMTC-Tipp: Wer in die Innenstadt muss, sollte nach Möglichkeit auf die U-Bahnen umsteigen oder den Bereich großräumig über den Gürtel beziehungsweise die A23 umfahren.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

SERVICE: Alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner , ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen