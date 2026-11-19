Wien (OTS) -

Der Spätherbst stellt sich ab heute, Donnerstag, in Teilen Österreichs erstmals auch mit den dazu passenden Wetterverhältnissen ein. Nebel, nächtliche Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Regen und im Norden möglicherweise bereits erste Schneefälle bis in tiefere Lagen sorgen bis zum Wochenende für anspruchsvollere Fahrbedingungen. Die ASFINAG appelliert daher, das Fahrverhalten unbedingt an die Bedingungen anzupassen, auf die Sichtbarkeit des Fahrzeugs (Tagfahrlicht reicht heut‘ nicht) zu achten, das Tempo zu reduzieren und vor allem den Abstand zum vorderen Fahrzeug zu vergrößern.

Zehntausende Besucher bei Messe Wels

In der kommenden Woche, von 25. bis 28. November, findet in Wels die Landwirtschaftsmesse „agraria“ statt. Im Stadtgebiet und auf den Zufahrtsrouten ist mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Erwartet werden zehntausende Besucher (mehr als 80.000 insgesamt) und rund 410 Aussteller. Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt über die A 8 Ausfahrt Wels-Wirtschaftspark, die A 25 Ausfahrt ÖBB-Terminal und die A 1 Ausfahrt Sattledt.

Abriss einer Brücke bei München

Ein Blick über die Staatsgrenzen: Um eine Autobahnbrücke am Münchner Ostring abzureißen, muss die A99 zwischen dem Kreuz München-Ost und dem Kreuz München-Süd von Freitag 20. 11., 20 Uhr bis Montag, 23. 11., 5 Uhr in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Alle Umleitungsstrecken können den zusätzlichen Verkehr jedoch nicht aufnehmen, es ist mit massiven Behinderungen zu rechnen.

Besonders betroffen können auch Fahrten in Richtung Flughafen München sowie auf den Routen von und nach Süddeutschland sein. Für den Lkw-Verkehr werden großräumige Ausweichrouten empfohlen.

Die ASFINAG informiert bereits am Knoten Salzburg, am Voralpenkreuz und vor dem Knoten Haid über die Sperre. Dem Verkehr in Richtung München-Nord wird empfohlen über die A 8, Passau und die A92 auszuweichen.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten.