Wien (OTS) -

Daten sind zu einer strategischen Ressource für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft geworden – sie sind eine wesentliche Grundlage für Innovation, neue Dienstleistungen und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle. Entscheidend ist, dass Organisationen Daten sicher und kontrolliert über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg austauschen können, ohne dabei Kontrolle, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Unternehmen und Institutionen sollen selbst bestimmen können, wer ihre Daten unter welchen Bedingungen nutzt. Durch vertrauenswürdige Datenökosysteme werden europäische Werte wie Datensouveränität, Transparenz, Sicherheit und Selbstbestimmung in vielen Bereichen praktisch umsetzbar. Gerade in kritischen Bereichen wie Energie, Industrie, Sicherheit oder öffentlicher Verwaltung sind für solche Datenräume Vertrauen, klare Rollen und technische Durchsetzbarkeit wesentlich. Die europäische Initiative Gaia-X unterstützt all diese Anforderungen für vertrauenswürdige Datenökosysteme mit offenen Konzepten, Referenzarchitekturen und Open-Source-Komponenten.

Zentraler Wegbereiter für interoperable Datenräume

Der Gaia-X Hub Austria, der vom AIT Austrian Institute of Technology im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und des Staatssekretariats für Digitalisierung im Bundeskanzleramt (BKA) koordiniert wird, nimmt hier eine Schlüsselrolle ein. Der Hub dient der Beschleunigung europäischer Datenökosysteme für ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Wertschöpfung und hat sich als Brückenbauer zwischen dem europäischen Rahmenwerk und der nationalen Umsetzung bewährt. Durch gezielte Vernetzung von Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Politik wird die konkrete Anwendung von Gaia-X-Prinzipien in realen Projekten unterstützt.

Praktischer Mehrwert durch vertrauenswürdige Datenräume

Der Aufbau von sicheren und vertrauenswürdigen Datenräumen spielt in unterschiedlichsten Bereichen eine zentrale Rolle:

In der Initiative EDDIE (European Distributed Data Infrastructure for Energy) steht ein vertrauenswürdiger Datenraum in der Energiewirtschaft im Zentrum. Entwickelt werden standardisierte Verfahren zum Austausch von Energiedaten und deren Weitergabe an ausgewählte berechtigte Parteien. Ein dezentraler Open-Source-Datenraum, der im Einklang mit europäischen Rechtsakten steht, senkt die Kosten für die Datenintegration erheblich und ermöglicht es Energiedienstleistungsunternehmen, nahtlos auf einem einheitlichen europäischen Markt zu agieren und im Wettbewerb zu bestehen.

Das Ziel des Projekts UNDERPIN ist die Einrichtung eines organisations- und anwendungsfallübergreifenden Datenraums für den Austausch von Daten in der Fertigungsindustrie, u. a. für Anlagenmanagement und vorausschauende Instandhaltung. Mit einem starken Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen KMU und Industrieunternehmen zielt der UNDERPIN Data Space darauf ab, Innovationen voranzutreiben, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und die Branche auf ein neues Effizienzniveau zu heben.

Das Projekt PASSAT unterstützt österreichische Unternehmen bei der Umsetzung des Digitalen Produktpasses (DPP), um nachhaltiges Wachstum durch Kreislaufwirtschaft und innovative Produktionsprozesse zu fördern. Durch die Bereitstellung verlässlicher Produktdaten entlang des gesamten Lebenszyklus ermöglicht der DPP die Reduktion von Abfall, eine längere Produktnutzung und neue Geschäftsmodelle. Pilotprojekte werden in den Bereichen Textilien, Elektronik und Skiindustrie umgesetzt.

Ein Meilenstein in diesem Bereich ist der im Projekt BatWoMan entwickelte Demonstrator für einen Digitalen Produktpass. Das Projekt entwickelt Methoden für eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen in Europa. Eine wichtige Rolle dabei spielen eine KI-basierte Plattform, ein digitaler Batteriedatenspeicher und ein Batteriepass, der in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden kann.

Diese konkreten Beispiele zeigen, dass Datenräume in Österreich nicht mehr bloße Pilotversuche sind, sondern einen praktischen Mehrwert in unterschiedlichen Sektoren liefern können.

Souveräne Datenräume für mehr Sicherheit

Im Sicherheitsbereich stellen souveräne Datenräume ein zentrales Element zur Bewältigung hybrider Bedrohungen und zum Schutz kritischer Infrastrukturen dar. Dies wird in mehreren Projekten deutlich, die im Rahmen des österreichischen Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS durchgeführt werden. Das Projekt ASOC befasst sich mit einem raschen Informationsaustausch von Sicherheitsinformationen zwischen Universitäten. Im Projekt DAGMAR geht es um die Verknüpfung und den Austausch von Daten zwischen Ministerien, um potenzielle Engpässe bei Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen frühzeitig zu erkennen.

Enge Kooperation zwischen Forschung, Industrie und öffentlicher Hand

Der Gaia-X Hub Austria arbeitet bei allen Projekten eng mit nationalen und europäischen Partnern aus Industrie, Energiewirtschaft, Produktion, Sicherheitsforschung und öffentlichem Sektor zusammen. Die Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Start-ups, etablierten Unternehmen und öffentlichen Akteuren stellt sicher, dass technologische Standards, regulatorische Anforderungen und wirtschaftliche Bedürfnisse gemeinsam gedacht und umgesetzt werden.

Der Gaia-X Hub Austria leistet damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität Österreichs und unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, vertrauenswürdige Datenökosysteme in der Praxis umzusetzen.

Mit der Gaia-X Academy stellt der Hub darüber hinaus ein frei zugängliches, online-basiertes Schulungsprogramm zur Verfügung, das Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen praxisnah an die Konzepte, Technologien und Governance-Modelle von Datenräumen heranführt. Damit wird gezielt Know-how aufgebaut, um den Einstieg in Gaia-X-konforme Datenökosysteme zu erleichtern und die Breitenwirkung zu erhöhen.

Organisiert vom Gaia-X Hub Austria, trifft sich die internationale Gaia-X-Community am 19. und 20. November in Wien, um die nächste Entwicklungsphase souveräner Datenräume und vertrauenswürdiger KI-Anwendungen zu gestalten.

AIT: Forschung für die Infrastruktur von morgen

Mehr als 1.600 Mitarbeiter:innen arbeiten täglich am AIT Austrian Institute of Technology an den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft, insbesondere in den Bereichen Energie, Mobilität, Gesundheit und Daten. Am AIT werden Infrastrukturen von morgen gedacht und erforscht. Als Österreichs größte Forschungs- und Technologieorganisation ist das AIT eine Brücke zwischen Wissenschaft und Innovation und arbeitet entlang der gesamten Innovationskette – von der Idee bis zur Umsetzung – mit der Industrie und öffentlichen Einrichtungen zusammen. Zur Weiterentwicklung zukunftsfitter Technologien betreibt das AIT die modernste Forschungs-Infrastruktur Österreichs, mit spezialisierten Labors für Energie, Mobilität, Stadtplanung, Digital Security, Ernährungssicherheit und vieles mehr. Forschung des AIT wirkt und schafft Lösungen – für Unternehmen, die Gesellschaft und letztlich für uns alle.

https://www.ait.ac.at/themen/cooperative-digital-technologies/gaia-x-hub-austria

www.gaia-x.at

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