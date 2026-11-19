Wien (OTS) -

Von den Anfängen im Wiederaufbau bis zu den Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts von heute: Seit 1946 steht das Austria Gütezeichen für geprüfte Qualität, österreichische Wertschöpfung und Vertrauen. Zum Jubiläum werden 69 langjährige Zeichennutzer ausgezeichnet.

Österreich 1946: Der Krieg ist vorbei, der Wiederaufbau beginnt. Österreich 2026: Der Wirtschaftsstandort steht erneut vor großen Herausforderungen. Was beide Zeiten verbindet, ist die Bedeutung von Vertrauen in die eigene Wirtschaft und in jene Betriebe, die hierzulande Wertschöpfung schaffen. Seit acht Jahrzehnten begleitet das Austria Gütezeichen diese Entwicklung.

1946 wurde die ÖQA „Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität“ gegründet. Ihr Ziel war es, österreichische Erzeugnisse mit besonderer Güte sichtbar zu machen und das Vertrauen der Bevölkerung in heimische Produkte zu stärken. Mit dem Slogan „Kauft österreichische Waren“ sollte auch der wirtschaftliche Wiederaufbau unterstützt werden.

Aus dieser Initiative entstand ein Zeichen, das bis heute für höchste Qualitätsansprüche steht. Produkte müssen festgelegte Anforderungen erfüllen und einen österreichischen Wertschöpfungsanteil von mindestens 50 % nachweisen. Die regelmäßige unabhängige Überprüfung erfolgt in Zusammenarbeit mit mehr als 40 Prüf- und Zertifizierungsstellen.

Warum das Thema heute wieder an Bedeutung gewinnt

Internationaler Wettbewerb, steigende Kosten, geopolitische Unsicherheiten und Fachkräftemangel stellen heimische Unternehmen vor neue Aufgaben. Gleichzeitig wird es für Konsument*innen schwieriger, aus einer Vielzahl an Herkunfts- und Qualitätsversprechen verlässliche Orientierung zu gewinnen.

„Gerade in Zeiten wie diesen wird sichtbar, welchen Wert Vertrauen hat. Das Austria Gütezeichen macht nachvollziehbar, wofür ein Betrieb steht und welche Anforderungen hinter einem Produkt oder einer Dienstleistung stehen. Unabhängige Prüfungen schaffen dafür eine wichtige Grundlage und machen österreichische Wertschöpfung sichtbar“, betont die ÖQA.

Das Austria Gütezeichen findet sich heute in zahlreichen Bereichen – von Lebensmitteln und Getränken über Kosmetik, Möbel und Werkzeuge bis hin zu Fenstern und Fertighäusern.

Doch das Gütezeichen entwickelt sich laufend weiter. Die Auszeichnung als „Österreichischer Musterbetrieb“ ist für Unternehmen jeder Größe und Branche gedacht. Sie betrachtet das Unternehmen ganzheitlich und umfasst sowohl rechtliche als auch organisatorische, technische und soziale Aspekte und kann als Nachweis für Nachhaltigkeitsplattformen verwendet werden.

69 Wegbegleiter, die Geschichte geschrieben haben

Zum 80-jährigen Bestehen richtet die ÖQA den Blick auf jene Betriebe, die das Austria Gütezeichen über besonders lange Zeit begleitet haben. 69 Unternehmen werden für ihre jahrzehntelange Verbundenheit mit einem eigens gestalteten Austria Gütezeichen Award ausgezeichnet. Gemeinsam stehen sie für beeindruckende 2.912 Jahre gelebte und nachgewiesene Qualität.

Dazu zählen etwa Hrachowina Fenster, die seit 72 Jahren mit dem Austria Gütezeichen ausgezeichnet sind, Stastnik mit 70 Jahren sowie Neudoerfler Office Systems mit 65 Jahren. Sie stehen stellvertretend für zahlreiche österreichische Betriebe, die ihre Produkte über Generationen hinweg weiterentwickelt und sich neuen Anforderungen gestellt haben.

Hinter diesen langen Zeiträumen stehen Menschen: Unternehmer*innen sowie Mitarbeiter*innen, die Verantwortung übernommen, Betriebe aufgebaut, weiterentwickelt und Krisen bewältigt haben. Viele der ausgezeichneten Unternehmen haben bereits die Jahrzehnte des Wiederaufbaus mitgeprägt. Was sie verbindet, ist Beständigkeit im Wandel: Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, der Anspruch an die eigene Leistung ist geblieben.

Ein Blick nach vorne

Die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort werden auch künftig groß sein. Umso wichtiger sind Betriebe, die investieren, Arbeitsplätze schaffen, Know-how aufbauen und langfristig denken.

Das Austria Gütezeichen kann wirtschaftliche Herausforderungen nicht lösen. Es macht jedoch sichtbar, wofür sich Betriebe entscheiden: für nachvollziehbare Anforderungen, unabhängige Kontrolle und einen klaren Qualitätsanspruch.

Was 1946 als Beitrag zum wirtschaftlichen Wiederaufbau begann, hat auch heute eine klare Bedeutung: Vertrauen schaffen, Leistung sichtbar machen und Wertschöpfung in Österreich stärken.

Austria Gütezeichen – Echt Österreich. Echte Qualität.