Wien (OTS) -

Zur Feier des 50. Geburtstags der Meeresschildkröte „Puppi“ engagiert sich der Reiseveranstalter Express Travel International (ETI) zum zweiten Mal als Pate und unterstützt damit die Arbeit des Haus des Meeres Wien.

Wien, 18.11.2026. Anlässlich ihres 50. Geburtstags erhält die Meeresschildkröte Puppi erneut Unterstützung von Express Travel International (ETI). Der Veranstalter für Ägyptenreisen übernimmt damit zum zweiten Mal die Patenschaft für die langjährige Bewohnerin des Haus des Meeres. Bereits im Jahr 2019 war ETI Pate von Puppi. Die Urkunde wurde am 18. November 2026, im Rahmen einer feierlichen Übergabe im Haus des Meeres persönlich von Zoodirektor Mag. med. vet. Jeff Schreiner an ETI Vertriebsleiter Erwin Huber-Nirschi überreicht. Mit der erneuten Patenschaft möchte ETI die Arbeit des Haus des Meeres fördern und das Bewusstsein für den Schutz der Meere stärken.

Gemeinsam für den Meeresschutz

Mit der Patenschaft leistet ETI einen finanziellen Beitrag zur Versorgung der Tiere und zur laufenden Arbeit des Haus des Meeres.

Mag. med. vet. Jeff Schreiner, Zoodirektor des Haus des Meeres: „Eine Patenschaft hilft uns ganz einfach, unsere Arbeit durchzuführen. Wir sehen uns als Bildungsinstitution, betreiben Wissenschaft und Forschung und setzen uns aktiv für den Artenschutz ein. Also einerseits die Erhaltung in menschlicher Obhut, aber auch bei vielen Projekten in den natürlichen Lebensräumen. Als privates Unternehmen leben wir also davon, dass wir besucht und unterstützt werden. Und dieses Geld kommt nun mal ganz einfach durch Patenschaften oder die Besucherinnen, die unsere Arbeit für gut empfinden.“

Für ETI ist das Thema Meeres- und Artenschutz ein wichtiges Anliegen. Als spezialisierter Veranstalter für Ägyptenreisen kennt das Unternehmen die Bedeutung intakter Küsten- und Meeresgebiete für Mensch und Natur.

Erwin Huber-Nirschi, Vertriebsleiter ETI: „Die Korallenriffe sind einer der Gründe, warum das Rote Meer für so viele Menschen etwas Besonderes ist. Für unsere Gäste ist Schnorcheln oder Tauchen oft eines der schönsten Erlebnisse im Urlaub. Es freut uns, dass wir mit der erneuten Patenschaft für Puppi die wertvolle Arbeit des Haus des Meeres unterstützen und damit ein Zeichen für den Schutz der Meere setzen können.“

Geburtstagsfreude auch für Besucher und Besucherinnen des Haus des Meeres

Zum Anlass des 50. Geburtstags und der erneuerten Puppi-Partnerschaft stellt ETI gemeinsam mit dem des Haus des Meeres Reisegutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zur Verfügung. Diese werden ab sofort beim Kauf eines Eintrittstickets vor Ort an alle Besucherinnen und Besucher ausgegeben und können für eine Urlaubsbuchung bei ETI eingelöst werden.

Über ETI: Express Travel International zählt zu den führenden Anbietern für Ägyptenurlaub im europäischen Raum mit Sitz in Wien.