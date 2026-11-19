Berlin (OTS) -

Weenect-Umfrage unter 1.824 Tierhalter:innen in Europa: Mehr als jede:r Zweite nutzt KI für Fragen rund um Hund und Katze, in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind es fast sechs von zehn

Wenn die Katze nicht mehr frisst oder der Hund humpelt, öffnen viele Halter:innen heute zuerst ein Chatfenster. Im September 2026 hat der GPS-Tracker-Hersteller Weenect 1.824 seiner Kund:innen, überwiegend aus neun europäischen Ländern, gefragt, wie sie künstliche Intelligenz für ihre Tiere nutzen. Mehr als jede:r Zweite (52 %) hat sich mit Fragen zu seinem Tier schon an Tools wie ChatGPT oder Gemini gewandt, jede:r Fünfte (21 %) sogar regelmäßig. In Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt der Anteil mit 58 % noch höher. Und die Kurve zeigt nach oben: 27 % der KI-Nutzer:innen greifen immer häufiger zu KI, nur 5 % seltener.

Die Überraschung: Ältere vertrauen KI mehr und lassen sie mehr erledigen

Die größte Überraschung liefert die älteste Gruppe. Halter:innen ab 65, die KI nutzen, vertrauen ihr mehr als jede andere Altersgruppe: 41 % vertrauen ihren Antworten oft oder sehr, bei den Unter-35-Jährigen sind es nur 30 %. Lediglich 36 % der Älteren sorgen sich wegen falscher medizinischer Ratschläge, bei den Jüngeren sind es zwei von drei (67 %). Und jede:r vierte KI-Nutzer:in ab 65 (25 %) hat KI schon eine Aufgabe für sein Tier erledigen lassen, etwa Futter bestellen oder Preise vergleichen. Das ist mehr als in jeder anderen Altersgruppe (Durchschnitt: 18 %). Eine mögliche Erklärung: Jüngere sind mit digitalen Tools aufgewachsen und kennen deren Schwächen, während Ältere KI als bequeme Hilfe für Routineaufgaben schätzen.

Junge fragen alles, Ältere fragen gezielt

Insgesamt ist KI kein Werkzeug nur für Junge. In allen Altersgruppen unter 65 liegt die Nutzung fast gleichauf, zwischen 54 % und 57 %, und auch von den über 65-Jährigen haben 40 % sie schon genutzt. Gesundheit ist überall das wichtigste Thema. Unterschiedlich ist die Bandbreite. Unter 35-Jährige nutzen KI am vielseitigsten: 41 % haben sie in einem Notfall um Hilfe gefragt, doppelt so viele wie bei den über 65-Jährigen (21 %). 24 % suchen Ideen für Spiel und Beschäftigung, und 57 % haben KI bei einer Kaufentscheidung helfen lassen (ab 65: 30 %). Die 35- bis 49-Jährigen fragen besonders oft nach Verhalten und Erziehung (34 %).

Gesundheit zuerst, aber weit mehr als ein Symptom-Check

Gesundheit und Symptome sind mit 72 % das häufigste Thema, in jedem Land. Doch KI hilft längst auch im Alltag: 39 % fragen nach Ernährung, ebenso viele vergleichen Produkte wie Tracker, Futter oder Zubehör, 28 % suchen Rat zu Verhalten und Erziehung. Katzenhalter:innen nutzen KI etwas häufiger als Hundehalter:innen (54 % vs. 49 %) und fragen öfter nach Gesundheit (76 % vs. 68 %). Hundehalter:innen vergleichen häufiger Produkte (42 % vs. 36 %) und fragen doppelt so oft nach rechtlichen Themen wie Reiseregeln (20 % vs. 10 %), vermutlich weil Hunde häufiger mit auf Reisen gehen. In Deutschland fragt jede:r fünfte KI-Nutzer:in (20 %) auch zu Versicherung und Kosten, in Frankreich nur jeder zehnte.

Von Antworten zu Taten

Fast jede:r fünfte KI-Nutzer:in (18 %) hat KI schon etwas für sein Tier erledigen lassen, statt nur eine Frage zu stellen, weitere 22 % würden das gern. Insgesamt sind 40 % offen für sogenannte KI-Agenten. Am häufigsten vergleicht KI Preise (60 % der Agenten-Nutzenden), gefolgt von Bestellungen von Futter oder Zubehör (31 %), Pflege-Erinnerungen (24 %) und Tierarztterminen (15 %). Vorreiter sind Halter:innen auf dem Land: 22 % haben schon eine Aufgabe delegiert, in der Stadt 16 %, vielleicht weil der nächste Fachhandel oder Tierarzt weiter entfernt ist. Zugleich gibt es eine deutliche Wissenslücke: 19 % der KI-Nutzenden wussten nicht, dass KI Aufgaben übernehmen kann, Frauen deutlich häufiger als Männer (23 % vs. 14 %).

Halter:innen wünschen sich eine KI, die ihr Tier kennt

Vertrauen bleibt die größte Hürde, besonders in der DACH-Region. Europaweit vertraut nur jede:r dritte KI-Nutzer:in (34 %) KI-Antworten oft oder sehr, in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht einmal jede:r dritte (29 %). Für die meisten gilt "kommt darauf an", und der Tierarzt bleibt für 82 % die vertrauenswürdigste Quelle. 65 % der DACH-Nutzer fürchten falsche medizinische Ratschläge (Europa: 56 %), und 37 % vermissen Antworten, die zu ihrem eigenen Tier passen.

Daraus erklärt sich der Wunsch nach spezialisierten Lösungen: Vier von fünf (81 %) würden KI häufiger nutzen, wenn sie speziell für Tiere entwickelt wäre. In Deutschland sagen 42 % sogar "auf jeden Fall", so viele wie in keinem anderen großen Markt. 82 % könnten sich zudem vorstellen, ein Foto von einem Produkt, einem Symptom oder ihrem Tier von KI analysieren zu lassen, 9 % tun das bereits.

"Tierhalter:innen sind offen für KI, aber sie wollen Antworten zu ihrem eigenen Tier, nicht zu Tieren im Allgemeinen", sagt Adrien Harmel, Mitgründer und CMO von Weenect. "Genau da sehen wir unsere Rolle: Technik, die lernt, was für ein Tier normal ist, und sich nur meldet, wenn sich wirklich etwas verändert. Sie sollte auf klare, verlässliche Signale setzen statt auf jedes Bellen zu reagieren, denn Fehlalarme verunsichern Halter:innen mehr, als sie helfen. Die Entscheidung muss immer bei den Menschen bleiben, die ihr Tier am besten kennen."

Über die Umfrage

Online-Befragung von Weenect-Kund:innen im September 2026 in sechs Sprachversionen mit 1.824 vollständigen Antworten, überwiegend aus Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien und Spanien. Die Fragen zu Nutzung, Vertrauen, Einkauf und Zukunft beantworteten die 941 Befragten, die KI bereits für ihr Tier genutzt haben. Wegen eines Übersetzungsfehlers konnten die spanischen Antworten bei der Frage zur Kaufentscheidung nicht berücksichtigt werden. Prozentwerte sind gerundet.

Über Weenect

Das Unternehmen Weenect wurde im Januar 2012 von Adrien Harmel, Bénédicte de Villemeur-Vieille und Ferdinand Rousseau gegründet. Es ist ein französisches Unternehmen, das sich auf Haustier-Tracker für Hunde und Katzen spezialisiert hat - mit Funktionen wie das 1-Sek-Live-Tracking, Aktivitätstracking, Rückruffunktion und vielen mehr. Das GPS-Tracking funktioniert in Echtzeit und ohne Entfernungsbegrenzung.

Mehr als 2.000 Partnergeschäfte- und Plattformen vertreiben Weenect Produkte. Bereits mehr als 350.000 Haustierbesitzer:innen setzen auf die Tracker-Systeme von Weenect.