Wien (OTS) -

Eine von der Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) organisierte österreichische Wirtschaftsdelegation führte am 12. und 13. November 2026 in Astana Gespräche mit Unternehmen und staatlichen Institutionen. Die Delegation stand unter der Leitung von Dr. Severin Gruber, Generalsekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). Ziel war es, die Wirtschaftskontakte zwischen Österreich und Kasachstan zu vertiefen. Thematische Schwerpunkte lagen auf Infrastruktur, Logistik, Energie und Industrie.

Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) war durch Vorständin Edith Hlawati vertreten. An der Reise nahmen außerdem Vertreter ausgewählter Beteiligungsunternehmen der ÖBAG teil. Zu den kasachischen Gesprächspartnern zählten Vertreter von Samruk-Kazyna, Samruk-Kazyna Invest, Baiterek, KazMunayGas, QazaqGaz und Kazpost. Weitere Gespräche fanden im Ministerium für nationale Wirtschaft, im Ministerium für Industrie und Bauwesen sowie im Energieministerium statt. Zum Besuchsprogramm gehörte außerdem ein Treffen mit dem kasachischen Außenminister Mukhtar Tileuberdi.

„Österreichische Unternehmen verfügen über Erfahrung und Technologien, die bei Vorhaben in Kasachstan gefragt sind. Unsere Aufgabe ist es, den Zugang zu geeigneten Partnern zu erleichtern und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen“, erklärt AKCP-Präsident Prof. Dr. Karl Jurka.

Bei einem gemeinsam mit der Österreichischen Botschaft veranstalteten Abend gab die international renommierte kasachische Violinistin Aiman Mussakhajayeva ein Konzert.



Über die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP)

Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) ist eine unabhängige, praxisorientierte Plattform zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Kasachstan und zur stärkeren Vernetzung österreichischer Unternehmen mit Zentralasien.

Sie unterstützt Unternehmen bei Geschäftsanbahnung und Marktzugang, vernetzt sie mit relevanten Entscheidungsträgern und Institutionen und begleitet die Entwicklung konkreter Kooperationsprojekte. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Bahnindustrie, Energie, Maschinenbau und industrielle Modernisierung.

Darüber hinaus organisiert die AKCP Executive Roundtables, Unternehmensdialoge, Delegationsreisen und weitere Formate zur wirtschaftlichen Vernetzung zwischen Österreich, Kasachstan und relevanten Partnern entlang des Middle Corridor.