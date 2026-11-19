- 19.11.2026, 08:01:04
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- OTS0016
Termine am 19. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 17. Wiener Landtag (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz zum 25-jährigen Jubiläum „Eine STADT. Ein BUCH.“ mit Bürgermeister Ludwig (1., Rathaus, Nordbuffet)
(Schluss) red
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