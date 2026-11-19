Wien (OTS) -

„Obwohl 23 % der österreichischen Bevölkerung in Wien lebt, beträgt ihr Anteil an den Emissionen der Republik nur etwa 10 %. Damit sind die Wiener Treibhausgasemissionen pro Kopf nicht einmal halb so hoch wie im Bundesschnitt“, verwies SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher gestern im Wiener Gemeinderat auf aktuelle Zahlen des österreichischen Biomasse-Verbandes. Für Taucher ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis einer vorausschauenden, konsequenten Klimapolitik der Wiener Stadtregierung.

Scharfe Kritik an Grüner „Chuzpe“ und verfehlter Bundespolitik

Taucher bezeichnete den Dringlichen Antrag der Grünen im Gemeinderat als besondere „Chuzpe“. „Die Zeit, in der man mit den Grünen konstruktiv arbeiten konnte, ist leider endgültig vorbei. Das zeigt sich mittlerweile jeden Tag“, so Taucher, der die Doppelmoral der Grünen kritisierte. „Im Rathaus ein Klimagesetz zu fordern, nachdem man genau gegen ein solches Gesetz in Wien gestimmt hat, ist an Glaubwürdigkeit nicht zu unterbieten. Fünf Jahre lang trugen die Grünen auf Bundesebene die volle politische Verantwortung. Doch die damalige Ministerin Leonore Gewessler hat es in dieser Zeit nicht zustande gebracht, ein Klimagesetz auf den Weg zu bringen."

Die Grünen führen unbeirrt ihre beispiellose Kampagne fort, in der sie jede einzelne Maßnahme der Stadt Wien pauschal schlechtreden. Dabei haben sie selbst auf Bundesebene komplett ausgelassen: „Als die Grünen in der Bundesregierung die politische Verantwortung trugen, haben sie den Großteil der Gesetze, die sie der Bevölkerung groß angekündigt hatten, schlichtweg nicht zustande gebracht“, so die Kritik Tauchers. Er nannte in diesem Zusammenhang etwa das Erneuerbare Ausbaugesetz, das Energieeffizienz-Gesetz, das Erneuerbare Wärmegesetz, den fehlenden Energie- und Klimaplan oder etwa auch das Klimagesetz.

„Im Klimagesetz ist der Klimafahrplan festgesetzt und darin sind alle Maßnahmen der Stadt längst festgeschrieben – all das, was die Grünen jetzt fordern, ist längst Realität in Wien. Die Grünen unterscheiden sich in ihrer Blockadehaltung längst nicht mehr von der FPÖ. Sie sind prinzipiell gegen alles – einzig und allein, weil sie es nicht ertragen, dass andere gute Ideen in die Tat umsetzen“, so Taucher.

„Unter dem Motto ‚Koste es, was es wolle‘ wurde Steuergeld in Rekordhöhe verprasst. Zurück bleibt ein historischer Schuldenberg. Die Scherben ihres politischen Versagens müssen nun andere mühselig wegräumen. Und nach dieser Bilanz stellen sich die Grünen heute ernsthaft hierher und wollen uns erklären, wie Klimaschutz funktioniert? Dieses Greenwashing nimmt ihnen in dieser Stadt niemand mehr ab“, so Taucher.

Die Meilensteine im Überblick

Die Wiener Energiewende ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wien treibt den Ausstieg aus Gas und die Energiewende mit voller Kraft voran. Das Ziel: eine unabhängige, sichere und vor allem leistbare Energieversorgung. „Wien hat rund 960.000 Haushalte, die wir in Zukunft mit nachhaltiger, erneuerbarer Energie versorgen wollen“, so Taucher.

Sonnenkraft für Wien: Wien macht Tempo. Bis 2030 soll saubere Sonnenenergie in einem Viertel aller Wiener Haushalte Einzug halten. Bereits heute erzeugen rund 17.600 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 325 Megawattpeak sauberen Strom und versorgen umgerechnet über 91.000 Haushalte. Der Ausbau der Photovoltaik ist eine Erfolgsgeschichte, die wir mit Stolz erzählen können.

Windkraft: Mit dem Kauf von „ImWind“ erweitert Wien Energie das Ökostrom-Portfolio um 52 Windkraftanlagen und 4 Photovoltaik-Großanlagen.

100 % Öko-Strom für Wiens Haushalte bis 2030: Insgesamt wird Wien mit den Wind-, Sonnen- und Wasserkraft-Anlagen die Erneuerbaren-Leistung bis 2030 auf bis zu 1.800 Megawatt (an mehr als 200 Standorten) mehr als verdoppeln und damit bereits alle Wiener Haushalte mit Ökostrom versorgen können.

Klimaneutrale Mobilität: Bis 2040 ist ein Ausbau an bis zu weiteren 100 Standorten mit einer Gesamt-Ökostrom-Leistung von 2.800 Megawatt geplant. Damit sorgt Wien dafür, dass zusätzlich auch der gesamte Verkehrssektor, also jede Bim, jeder Elektrobus, jede U-Bahn und jedes E-Auto 2040 mit erneuerbarem Strom versorgt ist.



Wärme aus der Tiefe: Nach der ersten Testphase der Tiefengeothermieanlage in der Seestadt Aspern im Jahr 2025 soll die Anlage bis 2028 in Betrieb gehen und 20.000 Haushalte mit Wärme versorgen. Bis 2040 sollen mehrere Tiefengeothermie-Anlagen bis zu 200.000 Haushalte mit nachhaltiger, klimafreundlicher Energie versorgen. Dabei wird rund 100 Grad Celsius heißes Wasser aus 3.000 Metern Tiefe an die Oberfläche gefördert.

Klimafreundliche Wärme durch Großwärmepumpen: Auch beim Ausbau der Großwärmepumpen setzt Wien auf bewährte Standorte. Die Anlage am Standort Kraftwerk Simmering versorgt 25.000 Haushalte mit Wärme, die Großwärmepumpe Spittelau umgerechnet 16.000 Haushalte. Die Großwärmepumpe bei der ebswien Kläranlage wird im Vollbetrieb weitere 112.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Wärme versorgen.

„Wir setzen die großen Hebel in Bewegung. Wir erzeugen Energie für die Wienerinnen und Wiener – ‚Energy made in Vienna‘. Das ist die Lösung“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher abschließend.