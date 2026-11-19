- 19.11.2026, 08:00:37
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EINLADUNG +++ STELLANTIS JAHRESPRESSEKONFERENZ +++ EUROPAS AUTOMOBILE ZUKUNFT: KREATIV UND CHARAKTERSTARK
Aktivitäten und Ergebnisse von Stellantis Austria +++ Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen auf dem Automobilmarkt +++
Stellantis Austria mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Opel, Peugeot und der neuen Marke Leapmotor
lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur
JAHRES-PRESSEKONFERENZ 2026
zum Thema: „EUROPAS AUTOMOBILE ZUKUNFT: KREATIV UND CHARAKTERSTARK“
Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Herausforderungen Entwicklungen auf dem Automobilmarkt und die Aktivitäten und Ergebnisse von Stellantis Austria eingegangen.
Im Anschluss sind natürlich Fragen möglich.
Ihr Präsentator und Gesprächspartner ist:
Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria
Datum: Donnerstag, 10. Dezember 2026
Zeit:
Eintreffen ab 9:30 Uhr – Kaffee
10:00 – Beginn Pressekonferenz
anschließend Fragen & Antworten
Anschließend Interview- und Gesprächsmöglichkeiten
INTERVIEWS:
Bitte um Bekanntgabe Ihrer Interviewwünsche. Es stehen zur Verfügung:
- Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria
- Christian Bley, Managing Director Fiat, Abarth und Leapmotor
- Florian Ferstl, Managing Director Alfa Romeo und Jeep®
- Raphaël Gaillard, Managing Director Citroën und DS Automobiles
- Bernd Pfaller, Managing Director Peugeot
- Judith Porstner, Managing Director Opel
Ort:
Französische Botschaft in Wien
Schwarzenbergplatz, 1040 Wien
Eingang: Technikerstraße 2
AUSWEIS:
Zum Einlass in die Französische Botschaft, Technikerstraße 2, erfolgt eine Ausweiskontrolle.
Bitte Reisepass oder Personalausweis mitbringen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Ohne Anmeldung bis 7. Dezember ist aus organisatorischen Gründen kein Einlass in die Französische Botschaft möglich.
Informationen:
Die Stellantis Austria Medienwebsite ist: https://www.media.stellantis.com/at-de/
Rückfragen & Kontakt
Stellantis Austria
c/o Citroën Österreich GmbH
Christoph Stummvoll
Telefon: 0676 83494300
E-Mail: [email protected]
Medien-Website: https://www.media.stellantis.com/at-de/
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