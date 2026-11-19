Wien (OTS) -

Stellantis Austria mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Opel, Peugeot und der neuen Marke Leapmotor

lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur

JAHRES-PRESSEKONFERENZ 2026

zum Thema: „EUROPAS AUTOMOBILE ZUKUNFT: KREATIV UND CHARAKTERSTARK“​

Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Herausforderungen Entwicklungen auf dem Automobilmarkt und die Aktivitäten und Ergebnisse von Stellantis Austria eingegangen.

Im Anschluss sind natürlich Fragen möglich.

Ihr Präsentator und Gesprächspartner ist:

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria

Datum: Donnerstag, 10. Dezember 2026

Zeit:

Eintreffen ab 9:30 Uhr – Kaffee

10:00 – Beginn Pressekonferenz

anschließend Fragen & Antworten

Anschließend Interview- und Gesprächsmöglichkeiten

INTERVIEWS:

Bitte um Bekanntgabe Ihrer Interviewwünsche. Es stehen zur Verfügung:

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria

Christian Bley, Managing Director Fiat, Abarth und Leapmotor

Florian Ferstl, Managing Director Alfa Romeo und Jeep®

Raphaël Gaillard, Managing Director Citroën und DS Automobiles

Bernd Pfaller, Managing Director Peugeot

Judith Porstner, Managing Director Opel

Ort:

Französische Botschaft in Wien

Schwarzenbergplatz, 1040 Wien

Eingang: Technikerstraße 2

AUSWEIS:

Zum Einlass in die Französische Botschaft, Technikerstraße 2, erfolgt eine Ausweiskontrolle.

Bitte Reisepass oder Personalausweis mitbringen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Ohne Anmeldung bis 7. Dezember ist aus organisatorischen Gründen kein Einlass in die Französische Botschaft möglich.

Informationen:

Die Stellantis Austria Medienwebsite ist: https://www.media.stellantis.com/at-de/