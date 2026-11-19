Wien (OTS) -

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz, Mitbestimmung und einen respektvollen Umgang, auch und gerade im Krankenhaus. Anlässlich des internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November stellt das St. Anna Kinderspital sein neues Feedbacksystem „Sag’s Anna“ vor. Es ist eine der Maßnahmen, die aus dem neu erstellten Kinderschutzkonzept hervorgegangen sind, und bietet jungen Patient*innen eine eigene, altersgerechte Möglichkeit, ihre Wünsche, Sorgen und Beschwerden, aber auch Lob und Wertschätzung, mitzuteilen.

„Kinderschutz ist seit Langem ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Mit dem Kinderschutzkonzept bündeln wir bestehende Maßnahmen, schaffen klare Standards und entwickeln den Schutz unserer jungen Patient*innen gezielt weiter. Dabei geht es nicht nur darum, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen, sondern auch darum, Kinder im medizinischen Alltag ernst zu nehmen, ihre Rechte zu achten und sie altersgerecht in Entscheidungen einzubeziehen“, erklärt OÄ Dr.in Petra Wukovits, Ärztliche Leiterin der Kinderschutzgruppe des St. Anna Kinderspitals.

„Sag’s Anna“: Kinder können schreiben oder zeichnen, was sie bewegt

Was beschäftigt Kinder während ihres Krankenhausaufenthalts? Was macht ihnen Sorgen und was wünschen sie sich? Während sich das bisherige Feedbacksystem hauptsächlich an Eltern und Angehörige richtet, wendet sich „Sag’s Anna“ nun direkt an die jungen Patient*innen. Über einen QR-Code oder eigens angebrachte Briefkästen in Kinderhöhe können sie ihre Wünsche, Anliegen und Beschwerden mitteilen, auf Wunsch auch anonym. Jüngere Kinder, die noch nicht schreiben können, haben die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle auch in Form einer Zeichnung auszudrücken.

Die eingegangenen Rückmeldungen werden vom Qualitätsmanagement bearbeitet, und sofern eine Kontaktmöglichkeit angegeben wurde, erhalten die Kinder und Jugendlichen auch eine Antwort. Die Anliegen sollen dazu beitragen, den Krankenhausalltag noch stärker an den Bedürfnissen der jungen Patient*innen auszurichten und aus Kritik zu lernen.

„Ein Krankenhausaufenthalt kann für Kinder mit vielen Unsicherheiten und Ängsten verbunden sein. Nicht immer fällt es ihnen leicht, darüber zu sprechen oder ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. Deshalb ist es wichtig, ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, sich auszudrücken. Mit ‚Sag’s Anna‘ schaffen wir einen niederschwelligen Zugang, über den auch jene Kinder ihre Anliegen mitteilen können, die sich sonst vielleicht nicht trauen würden“, erklärt Mag.a Katrin Fischer, Psychologische Leiterin der Kinderschutzgruppe des St. Anna Kinderspitals.

Kinderschutz im täglichen Miteinander

Das Kinderschutzkonzept des St. Anna Kinderspitals bündelt bereits bestehende Schutzmaßnahmen und orientiert sich an der UN-Kinderrechtskonvention sowie der Europäischen Charta für die Rechte des Kindes im Krankenhaus (EACH-Charta). Dabei geht Kinderschutz über das Erkennen und Verhindern von Gewalt hinaus. Das Konzept legt verbindliche Standards fest – von altersgerechter Kommunikation und Mitbestimmung über den Umgang mit Ängsten und Schmerzen bis zum Schutz der Privatsphäre.

Neben verbindlichen Verhaltensregeln setzt das St. Anna Kinderspital auf regelmäßige Schulungen seiner Mitarbeitenden. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die multiprofessionelle Kinderschutzgruppe. Sie schult und unterstützt Behandlungsteams dabei, mögliche Anzeichen von körperlicher oder emotionaler Misshandlung oder Vernachlässigung frühzeitig zu erkennen und bei Verdachtsfällen, sowohl im privaten Umfeld als auch in der Krankenhausumgebung, angemessen zu handeln.

Das St. Anna Kinderspital ist eine eigenständige Krankenanstalt und ein Tochterunternehmen des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Wien. Es ist an das AKH Wien – Medizinischer Universitätscampus angebunden und auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert, insbesondere im Bereich der pädiatrischen Hämatologie, Onkologie und Immunologie sowie Zelltherapie. Darüber hinaus leistet es einen wichtigen Beitrag zur Akut- und Notfallversorgung in Wien. Das St. Anna Kinderspital wird aus Mitteln des Wiener Gesundheitsfonds finanziert.

Weitere Informationen:

Feedbacksystem „Sag’s Anna“: www.stanna.at/sagsanna

Kinderschutzkonzept des St. Anna Kinderspitals

Pressefotos: Ein fünfjähriger Bub zeigt, wie das Feedbacksystem "Sag's Anna" funktioniert. https://cloud.stanna.at/sharing/0wg54UhTE Fotohinweis: SAK Holly Kellner