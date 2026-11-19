Wien (OTS) -

Der 19. Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat am 18. November 2026 seinen Leitantrag für die kommenden fünf Jahre beschlossen. Im Kapitel Bildung fehlen „Inklusion“ und die UN-Behindertenrechtskonvention weiterhin. Delegierte der UGÖD und der Österreichischen Lehrer:innen-Initiative – Unabhängige Gewerkschafter:innen (ÖLI-UG) stimmten deshalb gegen den Leitantrag.

Statt Inklusion verlangt der Leitantrag, sonderpädagogische Spezialeinrichtungen „als wichtigen Bestandteil eines vielfältigen Bildungssystems zu erhalten“. Der UN-Fachausschuss hat Österreich 2023 das Gegenteil empfohlen: den Ausbau des segregierten Schulsystems beenden, es schrittweise auslaufen lassen und die Ressourcen in inklusive Bildung überführen.

„Schon 2021 haben wir das Fehlen von Inklusion kritisiert. Fünf Jahre später fehlen dieselben Wörter. Sonderpädagogische Expertise ist unverzichtbar – sie gehört an jeden Standort. Die Unterstützung kommt zum Kind, nicht das Kind weg von den anderen“, sagt Claudia Astner, Vorsitzende der ÖLI-UG.

„Fehlende Mittel sind ein Auftrag, kein Argument für Aussonderung. Grund- und Menschenrechte stehen nicht zur Disposition einer Mehrheit. Wir werden diese Debatte in der GÖD weiterführen“, sagt Sabine Hammer, Vorsitzende der UGÖD.

UGÖD und ÖLI-UG fordern:

die UN-Behindertenrechtskonvention als Maßstab aller bildungspolitischen Forderungen der GÖD

Inklusionszentren mit unterschiedlichen Lernsettings unter einem Dach statt „Erhalt“ separierender Strukturen

Ressourcen nach tatsächlichem Bedarf statt des 2,7-%-Deckels

Ein Arbeitsprogramm, das Aussonderung festschreibt, spricht nicht für alle Mitglieder, auch für die Inklusion muss eine Gewerkschaft kämpfen.



Claudia Astner, ÖLI-UG-Vorsitzende, 0650 246 81 05

Dr. Sabine Hammer, UGÖD-Vorsitzende, 0664 529 38 12

