Wien (OTS) -

Die internationale Kampagne „Orange the World“ macht jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Auch die Hochschule Campus Wien beteiligt sich unter dem Motto „Hochschule mit Haltung. Raum für Respekt“ an der Initiative und setzt ein Zeichen gegen geschlechterbasierte Gewalt. Welche Formen geschlechterbasierte Gewalt annehmen kann und wie wirksame Prävention gelingt, diskutieren Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis bei einer Podiumsdiskussion am 30. November 2026. Organisiert wird die Veranstaltung von der Abteilung Gender & Diversity Management der Hochschule Campus Wien.

Formen geschlechterbasierter Gewalt erkennen und Prävention stärken

Welche gesellschaftlichen Strukturen begünstigen geschlechterbasierte Gewalt? Welche Rolle spielen Geschlechterstereotype und Machtverhältnisse? Und wie können Einzelpersonen und Institutionen dazu beitragen, Gewalt vorzubeugen? Diesen Fragen widmen sich Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis. Die Diskussion beleuchtet unterschiedliche Erscheinungsformen geschlechterbasierter Gewalt und zeigt auf, wie vielfältig die Herausforderungen in der Präventionsarbeit sind. Ein besonderer Fokus liegt auf digitaler Gewalt, die durch soziale Medien und digitale Kommunikationsräume neue Dimensionen erhält. Darüber hinaus werden geschlechterbasierte Gewalt im Gesundheitswesen, Möglichkeiten der Gewaltprävention im unmittelbaren sozialen Umfeld sowie die Rolle von Männern im Einsatz gegen Gewalt thematisiert.

Fachliche Perspektiven auf geschlechterbasierte Gewalt

Auf dem Podium diskutieren Clara Bauer, Gesamtkoordinatorin von SToP – Stadtteile ohne Partnergewalt, Romeo Bissuti von der Männerberatung Wien und dem Männergesundheitszentrum MEN sowie Sara Hassan, Autorin und Expertin für sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch. Die Perspektive der Hochschule Campus Wien bringen Magdalena Habringer, Lehrende und Forschende am Department Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt digitale Gewalt gegen Frauen und Beatrix Habusta-Paschen, Senior Lecturer im Bachelorstudiengang Hebammen, ein. Letztere beschäftigt sich insbesondere mit Machtverhältnissen in der Geburtshilfe und der Sichtbarmachung geburtshilflicher Gewalt.

Hochschule mit Haltung

Mit ihrer Beteiligung an „Orange the World“ unterstreicht die Hochschule Campus Wien ihre Verantwortung, geschlechterbasierte Gewalt sichtbar zu machen und zur Prävention beizutragen. Dabei geht es nicht nur darum, unterschiedliche Formen von Gewalt aufzuzeigen, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnisse dahinter kritisch zu hinterfragen. „Geschlechterbasierte Gewalt beginnt nicht erst dort, wo sie sichtbar wird. Sie zeigt sich auch in gesellschaftlichen Strukturen, Machtverhältnissen und alltäglichen Grenzüberschreitungen. Umso wichtiger ist es, diese Mechanismen zu erkennen, offen anzusprechen und ihnen frühzeitig entgegenzuwirken. Denn wirksame Prävention setzt voraus, dass wir auch jene Formen von Gewalt ernst nehmen, die häufig übersehen oder verharmlost werden“, betont Teresa Schweiger, Leiterin der Abteilung Gender & Diversity Management der Hochschule Campus Wien. Neben der Sensibilisierung für geschlechterbasierte Gewalt steht auch die Verantwortung von Institutionen im Mittelpunkt, ein respektvolles und sicheres Umfeld aktiv mitzugestalten. „Als Hochschule sind wir nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern auch ein Ort des gesellschaftlichen Miteinanders. Wir haben den Anspruch, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht sicher und respektiert fühlen können. Dafür braucht es verbindliche Werte, klare Strukturen und die Bereitschaft, auch bei schwierigen Themen konsequent zu handeln“, ergänzt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien.

Fakten im Überblick

Orange the World 2026: Die Hochschule Campus Wien beteiligt sich unter dem Motto „Hochschule mit Haltung. Raum für Respekt“ an der internationalen Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Die Hochschule Campus Wien beteiligt sich unter dem Motto „Hochschule mit Haltung. Raum für Respekt“ an der internationalen Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Podiumsdiskussion zu geschlechterbasierter Gewalt: Am 30. November 2026 diskutieren Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis über unterschiedliche Gewaltformen und Möglichkeiten der Prävention.

Am 30. November 2026 diskutieren Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis über unterschiedliche Gewaltformen und Möglichkeiten der Prävention. Thematische Schwerpunkte: Digitale Gewalt gegen Frauen, geschlechterbasierte Gewalt im Gesundheitswesen, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechterstereotype sowie die Rolle von Männern in der Gewaltprävention.

Digitale Gewalt gegen Frauen, geschlechterbasierte Gewalt im Gesundheitswesen, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechterstereotype sowie die Rolle von Männern in der Gewaltprävention. Veranstaltungsort und Uhrzeit: Montag, 30. November 2026, von 16.00 bis 17.30 Uhr im the HIVE der Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien.

Montag, 30. November 2026, von 16.00 bis 17.30 Uhr im the HIVE der Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien. Teilnahme und Anmeldung: Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hcw.ac.at/orangetheworld.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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