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CRIF-Studie: Betrug und Cyberkriminalität werden zunehmend als persönliche Gefahr wahrgenommen / Verbraucher sehen KI als Risiko und Chance zugleich

Künstliche Intelligenz verändert die Bedrohung durch Betrug und Cyberkriminalität. 71 Prozent der europäischen Verbraucher sorgen sich, dass KI genutzt wird, um neue Betrugsformen zu entwickeln und Betrugsversuche zu erleichtern. Gleichzeitig nehmen 64 Prozent Betrug und Cyberkriminalität zunehmend als persönliche Gefahr wahr. Das zeigt der aktuelle "Banking on Banks 2026"-Report von CRIF.

Für die Untersuchung wurden 5.000 Verbraucher in Deutschland, Großbritannien, Italien, Irland und Polen befragt.

Betrug und Cyberkriminalität werden als wachsende Gefahr wahrgenommen

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Sensibilität gegenüber Betrugs- und Cyberrisiken. 64 Prozent der Befragten sehen Fraud und Cyberkriminalität als eine zunehmende persönliche Gefahr. Lediglich elf Prozent widersprechen dieser Einschätzung.

Gleichzeitig ist das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Betrugsversuche abzuwehren, begrenzt. 46 Prozent der Verbraucher sind überzeugt, sich selbst vor Betrugsmaschen schützen zu können. 21 Prozent widersprechen dieser Aussage.

Auch die Entwicklung der Bedrohungslage wird kritisch bewertet: 63 Prozent sind der Ansicht, dass Europa heute stärker durch finanzielle Cyberangriffe gefährdet ist als noch vor einem Jahr. Bezogen auf das eigene Land teilen 59 Prozent diese Einschätzung.

Nur 28 Prozent sehen Europas Finanzsystem gut vorbereitet

Der wachsenden Sorge steht ein vergleichsweise geringes Vertrauen in die vorhandenen Schutzmechanismen gegenüber. Nur 28 Prozent der europäischen Verbraucher halten das europäische Finanzsystem für gut auf Cyberbedrohungen vorbereitet. Für das Finanzsystem des eigenen Landes fällt die Einschätzung mit 29 Prozent ähnlich aus.

Auch bei Banken und Versicherern sehen Verbraucher Handlungsbedarf: 42 Prozent sind der Ansicht, dass Banken und Versicherer nicht genug zur Bekämpfung von Betrug unternehmen.

"Betrug und Cyberkriminalität werden für Verbraucher immer konkreter und persönlicher. Gleichzeitig ermöglicht künstliche Intelligenz neue und zunehmend anspruchsvolle Betrugsformen. Finanzdienstleister müssen deshalb ihre Möglichkeiten zur Prävention und frühzeitigen Erkennung von Fraud konsequent weiterentwickeln", sagt Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich.

71 Prozent sorgen sich vor neuen Betrugsformen durch KI

Besonders deutlich wird die Veränderung der Bedrohung durch künstliche Intelligenz: 71 Prozent der europäischen Verbraucher befürchten, dass KI genutzt wird, um neue Formen von Betrug zu entwickeln und Menschen leichter zu täuschen. Nur zehn Prozent widersprechen dieser Aussage.

Die Skepsis beschränkt sich jedoch nicht auf den kriminellen Einsatz von KI. Auch der zunehmende Einsatz der Technologie innerhalb der Finanzbranche wird kritisch betrachtet. 31 Prozent der Verbraucher sind der Ansicht, dass KI in Finanzdienstleistungen das Betrugsrisiko für Verbraucher erhöhen könnte.

Damit entsteht für Finanzdienstleister ein Spannungsfeld: KI ermöglicht neue Formen von Fraud, kann gleichzeitig aber auch dabei helfen, Betrug schneller und effektiver zu erkennen.

Vertrauen in KI bei Finanzentscheidungen noch gering

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass viele Verbraucher beim Einsatz von KI für ihre eigenen Finanzen noch zurückhaltend sind. Nur zwölf Prozent würden darauf vertrauen, von KI bei finanziellen Entscheidungen beraten oder unterstützt zu werden. Lediglich neun Prozent würden KI zutrauen, ihre Eignung für ein Finanzprodukt zu beurteilen.

Auch beim Umgang mit persönlichen Daten zeigen sich Vorbehalte. 21 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Risiken einer stärkeren Weitergabe von Daten an KI-Systeme deren mögliche Vorteile überwiegen. Nur zehn Prozent würden zusätzliche Finanzdaten mit KI-basierten Diensten teilen, um im Gegenzug beispielsweise bessere Preise oder Angebote zu erhalten.

Gleichzeitig erkennen Verbraucher auch Vorteile der neuen Technologie: 18 Prozent erwarten schnellere Finanzentscheidungen durch KI und Datenanalysen, 17 Prozent sehen Potenzial für stärker personalisierte Finanzprodukte und Services. Zwölf Prozent glauben, dass KI und Datenanalysen dazu beitragen könnten, unfaire oder fehlerhafte finanzielle Entscheidungen zu reduzieren.

KI verändert die Finanzbranche auch über Fraud hinaus

Die Auswirkungen von KI werden dabei nicht nur beim Thema Betrug erwartet. 36 Prozent der europäischen Verbraucher gehen davon aus, dass KI zu Arbeitsplatzverlusten bei Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern führen wird.

Die Ergebnisse zeigen damit insgesamt ein ambivalentes Bild: Verbraucher erkennen Chancen durch KI, verbinden mit ihrem Einsatz aber ebenso neue Risiken. Besonders deutlich sind die Vorbehalte dort, wo KI unmittelbar Einfluss auf finanzielle Entscheidungen oder die Sicherheit persönlicher Finanzdaten nehmen könnte.

KI kann gleichzeitig Teil der Lösung sein

Gerade bei der Betrugsprävention bietet KI jedoch erhebliche Möglichkeiten. KI-basierte Systeme können große Mengen an Transaktions- und Verhaltensdaten analysieren und dabei Muster oder Auffälligkeiten erkennen, die auf Betrugsversuche hindeuten. Finanzdienstleister können so von einer überwiegend reaktiven Betrugserkennung zu stärker proaktiven und in Echtzeit arbeitenden Ansätzen übergehen.

Dabei bleibt die Frage der Kontrolle entscheidend. 38 Prozent der europäischen Verbraucher vertreten die Auffassung, dass KI-basierte Entscheidungen in Finanzdienstleistungen immer eine menschliche Kontrolle beinhalten sollten.

"KI ist beim Thema Fraud Risiko und Chance zugleich. Betrüger können mit der Technologie neue und immer ausgefeiltere Angriffsmethoden entwickeln. Gleichzeitig bietet KI Finanzdienstleistern die Möglichkeit, verdächtige Muster schneller zu erkennen und Betrugsversuche frühzeitig zu verhindern. Entscheidend sind dabei hochwertige Daten, transparente Prozesse und eine angemessene menschliche Kontrolle", so Eisner-Schwarz.

Für Finanzdienstleister wird der Umgang mit KI damit zunehmend zur Vertrauensfrage. Sie müssen einerseits auf eine schnell verändernde Betrugslandschaft reagieren und andererseits zeigen, dass KI verantwortungsvoll und nachvollziehbar eingesetzt wird.

Über die Studie

Für den "Banking on Banks 2026"-Report wurden insgesamt 5.000 Verbraucher in Deutschland, Großbritannien, Italien, Irland und Polen befragt, jeweils 1.000 Personen pro Land. Die Ergebnisse wurden so gewichtet, dass sie für die jeweiligen Länder national repräsentativ sind.