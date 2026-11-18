Wien (OTS) -

Auf Einladung der Österreichischen Bischofskonferenz hat am Mittwochabend in Wien ein Spitzengespräch mit der ÖVP stattgefunden. Damit setzen die Bischöfe eine Gesprächsreihe mit den im Parlament vertretenen Parteien fort, die bereits vor einigen Jahren begonnen wurde. Erzbischof Franz Lackner konnte als Vorsitzender der Bischofskonferenz dazu ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker in Begleitung einer hochrangigen Delegation im Büro der Bischofskonferenz begrüßen.

Nach dem Treffen sprachen beide Seiten gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress von einem "inhaltsreichen Austausch in großer Wertschätzung". Bundeskanzler Christian Stocker: "Es ist mir ein Anliegen, dass Politik und Religionsgesellschaften miteinander im Austausch sind. Dialog hilft uns, einander besser zu verstehen und gemeinsam für den Zusammenhalt in unserem Land zu arbeiten. Ich danke Erzbischof Lackner und den Bischöfen herzlich für die Einladung und das offene, wertschätzende Gespräch." Im Zentrum des Gesprächs standen Fragen rund um das Verhältnis von Politik und Religion, die notwendige Budgetsanierung sowie den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Die Bischofskonferenz war neben Erzbischof Lackner durch den Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl, die Weihbischöfe Anton Leichtfried und Franz Scharl sowie Generalsekretär Peter Schipka vertreten. Auch die katholische Schul-Verantwortliche Andrea Pinz nahm am Gespräch teil. Die ÖVP war außerdem durch Bundesministerin Claudia Bauer sowie Generalsekretär Markus Gstöttner repräsentiert.

Das Treffen mit der größten Regierungspartei war das zweite von mehreren Parteiengesprächen, die in dieser Gesetzgebungsperiode auch mit den anderen Fraktionen vorgesehen sind. Ein derartiges Gespräch mit der FPÖ hatte bereits im Jänner stattgefunden. Ziel dieser Begegnungen ist das wechselseitige Kennenlernen der Verantwortungsträger im kirchlichen und politischen Bereich. Im Vordergrund steht dabei ein grundsätzlicher Austausch über Themen, die für Kirche, Politik und Gesellschaft gleichermaßen relevant sind.

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