Wien (OTS) -

GR Mag. Lukas Burian (NEOS) ging eingangs auf die Wiener Bildungschancen ein. Der Gemeinderat betonte, dass Lehrer*innen Unterstützung brauchen für Bildungsarbeit, daher sei die Förderung von WIENXTRA für Schulworkshops besonders wichtig. Damit gebe man den Lehrer*innen Hilfestellungen für ihren Schulalltag. Dabei gehe es auch darum, die Kurse für alle Schüler*innen zu ermöglichen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Außerdem falle die Auswahl der Workshops in die Autonomie der Schulen. Die Lehrkräfte vor Ort wüssten am besten, was sie mit ihren Klassen bereits erarbeitet haben und wo sie die Workshops anschließen möchten. Burian ging auf unterschiedliche Workshop-Angebote ein, zum Beispiel im Bereich Social Media, Zivilcourage oder KI-generierte Inhalte oder Programmierung. „Junge Menschen sollen sich selbst eine Meinung bilden“, so Burian. Durch die Workshops entdecken die Schüler*innen so auch neue Fähigkeiten. Insgesamt wurden über 1.200 Angebote genutzt, 490 Pflichtschulen können auf das Programm zugreifen. „Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein unverzichtbarer Baustein für unsere Zukunft“, hielt Burian fest.

GRin Mag. Mag. Julia Malle (GRÜNE) betonte, dass die Grünen diesem Angebot zustimmen werden. Es sei gut, dass es diese Workshops gebe und sie sehr niederschwellig buchbar seien. „Junge Menschen brauchen Angebote, die sie stärken und unterstützen“, so Malle. Bezugnehmend auf die Arena, hielt Malle fest, dass der Druck von hunderttausenden Wiener*innen gewirkt habe und nun die Finanzierung sichergestellt werde. Darüber hinaus brauche es aber eine langfristige Lösung für die Arena und diesen kulturellen Freiraum. Die Kürzung der Förderung der Awareness-Teams im öffentlichen Raum bezeichnete Malle als „ein großes Problem“ vor allem für junge Menschen und Frauen. Sie hinterfragte, warum es nicht möglich sei, für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Die Kürzung der Förderung sei sehr kurzfristig durchgesetzt worden, wodurch auch Kündigungen ausgesprochen werden mussten. Es gehe hier auch besonders um die Sicherheit von Mädchen und Frauen. Es sei unverständlich, warum diese nicht im öffentlichen Raum gewährleistet werde. Besonders da gewalttätige Vorfälle gegen Frauen steigen würden. Hier werde an falscher Stelle gespart. Malle fordert die Regierung dazu auf, ihre Verantwortung in diesem Feld wahrzunehmen und solche Organisationen nicht „auszuhungern“. Junge Menschen und Frauen sollten sich nicht fragen müssen, ob sie sich im öffentlichen Raum sicher fühlen. Es müsse gute, sichere Räume für alle geben. Abschließend kritisierte Malle auch die Kürzungen für das Amerlinghaus. Mit all diesen Kürzungen würden Strukturen zerstört und man werde dafür die Folgekosten tragen müssen.

GR Mag. Bernd Saurer (FPÖ) bezeichnete WIENXTRA als „Spielwiese der SPÖ“. In den letzten 10 Jahren seien dort 100 Mio. Euro „versickert“. Saurer hielt fest, dass man damit hunderte Pädagog*innen anstellen oder Gemeindewohnungen bauen hätte können. Saurer kritisierte die PR-Aktion mit Schleckern mit problematischer Aufschrift „Lutsch dein Ding“ beim Ferienspiel im Rathaus. Saurerer kritisierte die Extraförderung der Wiener Bildungschancen und betonte, dass 45 Minuten-Einheiten 300 Euro kosten würden. Auch sei es nicht verständlich, warum es für Theaterbesuche Extraförderungen brauche.

GR Nikola Poljak, BA, MA (SPÖ) betonte, dass er als Sozialdemokrat hinter der Jugendarbeit und WIENXTRA stehe. Mit den Bildungschancen werde Jugendarbeit sinnvoll mit Schule verknüpft. Diese Förderungen seien keine Geldverschwendung, sondern gut investiertes Geld. Manche Familien hätten nicht genug Geld zur Verfügung, um Kurse zu besuchen. Daher sei es besonders sinnvoll, dass Kinder über diese Förderungen Workshops wahrnehmen können. Außerdem lobte er das vielfältige Themenangebot der Workshops.

GR Mag. Lukas Burian (NEOS) meldete sich erneut zu Wort und hielt fest, dass er der FPÖ nahelegen würde, den Förderungen zuzustimmen, da es sich hierbei um zusätzliche Workshops handle, damit sich die Lehrkräfte auf ihre Arbeit konzentrieren können.

Abstimmungen: Die Förderung wurde mehrstimmig beschlossen. Die Anträge der Opposition fanden nicht die erforderliche Mehrheit.

Der öffentliche Teil der 21. Sitzung des Wiener Gemeinderats endete um 19:28 Uhr.

Service

In der Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (INFODAT) unter www.wien.gv.at/infodat können Reden, Debattenbeiträge, Beschlüsse, Anfragen, Anträge, Gesetzesentwürfe und Landesgesetzblätter nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Videos und Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten. (Schluss) kro