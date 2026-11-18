Eisenstadt (OTS) -

Mit Giuseppe Verdis „Rigoletto“ bringt die Oper im Steinbruch 2027 eines der packendsten Werke der Opernliteratur auf Europas eindrucksvollste Freilicht-bühne. Vom 14. Juli bis 22. August erwartet das Publikum eine Neuinszenierung voller Leidenschaft, Täuschung und tragischer Wendungen.

Intendant Daniel Serafin freut sich, auch heuer wieder das bewährte Leading Team rund um Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger, Kostümbildner Giuseppe Palella und Dirigent Valerio Galli im Steinbruch St. Margarethen begrüßen zu dürfen. Gemeinsam erschaffen sie für „Rigoletto“ eine faszinierende Bildwelt, die Renaissance-Ästhetik, venezianische Mystik und modernes Illusionstheater auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.

„Mit ‚Rigoletto‘ setzen wir unseren Anspruch fort, die großen Werke des Opernrepertoires in einer Form zu präsentieren, die weltweit einzigartig ist. Verdis Meisterwerk trifft auf die monumentale Kulisse des Steinbruchs, innovative Bühnentechnik und die Vision eines außergewöhnlichen Kreativteams. So entsteht eine Produktion, die Publikumsliebling und künstlerische Neuentdeckung zugleich ist. In Verbindung mit einer hochkarätigen internationalen Besetzung verspricht ‚Rigoletto‘ Operngenuss auf höchstem Niveau und ein Freilichterlebnis, das lange in Erinnerung bleibt,“ erklärt Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch.

Die Produktion auf einen Blick

Regie & Bühnenbild: Thaddeus Strassberger

Kostüme: Giuseppe Palella

Musikalische Leitung: Valerio Galli

Live Action Director: Ran Arthur Braun

Choreografie : Antonio Barone

Sounddesign : Volker Werner

Lichtdesign: Jordan Babev

Besetzung der Hauptrollen

Rigoletto: Federico Longhi, Franco Vasallo, Hangsun Yoo

Duca di Mantova: Pavel Kolgatin, Brian Michael Moore

Gilda: Florina Ilie, Ruth Iniesta, Alexandra Nowakowski



Ein Labyrinth aus Macht, Täuschung und Schicksal

Im Mittelpunkt der Inszenierung steht das Motiv des Labyrinths. Inspiriert vom Palazzo Ducale in Mantua, venezianischen Wasserwegen sowie den visionären Bildwelten von Giovanni Battista Piranesi und M. C. Escher entsteht eine monumentale Bühne aus Brücken, Irrwegen und überraschenden Perspektiven.

Ausgangspunkt der Konzeption war eine historische Kassettendecke im Palazzo Ducale mit einem Labyrinthmotiv und dem Wahlspruch „Forse che sì, forse che no“ („Vielleicht ja, vielleicht nein“). Dieses Spannungsfeld aus Unsicherheit, Zufall und Schicksal durchzieht die gesamte Inszenierung. Wege führen ins Nichts, Räume verändern sich ständig und nichts ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Zwischen Glanz und Verfall

Giuseppe Palella übersetzt die Atmosphäre der Inszenierung in eindrucksvolle Kostüme: Die Hauptfiguren erscheinen in klassisch inspirierten höfischen Gewändern, die durch metallische Oberflächen sowie Gold-, Silber- und Rosttöne eine besondere Strahlkraft erhalten. Hinter diesem Glanz werden jedoch bewusst Spuren des Verfalls sichtbar. Aufgebrochene Strukturen, verwitterte Details und reflektierende Elemente lassen die Kostüme zwischen Pracht und Zerbrechlichkeit oszillieren.

Besonders hervor sticht Gilda, deren überwiegend in Weiß gehaltene Kostüme Reinheit, Unschuld und Verletzlichkeit verkörpern. Rigoletto selbst trägt nach außen die prunkvolle Maske seiner Rolle als Hofnarr, während darunter beinahe zerfallene Kleidung sichtbar wird, die seine innere Zerrissenheit ebenso widerspiegelt wie die moralisch verkommene Welt, in der er lebt. Das Volk erscheint bewusst schlichter und greift vereinzelt Einflüsse venezianischer Alltagskultur auf.

Spektakuläre Bilderwelten

Mit Feuer, Wasser, Nebel, aufwendigen Lichtinstallationen, Video-Mapping, transparenten LED-Screens sowie beweglichen Bühnen- und Hebeelementen entsteht eine Opernwelt, die sich kontinuierlich verwandelt und das Publikum mitten in Rigolettos Labyrinth aus Macht, Täuschung und Schicksal hineinzieht.

Ergänzt wird die Produktion durch aufwendig choreografierte Action-Sequenzen unter der Leitung von Live Action Director Ran Arthur Braun. Geheimnisvolle Wesen bevölkern zusätzlich die Bühne und verstärken die düstere, bedrohliche Atmosphäre der Inszenierung.

„Verdis ‚Rigoletto‘ zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Opern überhaupt. Umso mehr freut es uns, dieses Meisterwerk in der umwerfenden Kulisse des Steinbruchs St. Margarethen zu präsentieren. Gerade die Verbindung aus weltberühmter Meisteroper und unserer spektakulären Spielstätte macht die Oper im Steinbruch seit vielen Jahren zu einem fulminanten Erlebnis. Unser Anspruch ist es, Produktionen zu schaffen, die weit über die Region hinausstrahlen, neue Maßstäbe im Freilichtopernbereich setzen und dafür sorgen, dass das Burgenland auf der Landkarte der Opernfans ganz weit oben steht,“ so Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen.

Verdis Meisterwerk in spektakulärer Bestform

„Rigoletto“ zählt zu den erfolgreichsten Opern aller Zeiten. Mit packender Dramatik, emotionaler Wucht und weltberühmten Melodien wie „La donna è mobile“ reiht sich musikalischer Höhepunkt an musikalischen Höhepunkt. Kaum eine andere Oper vereint so viele bekannte und beliebte Musikstücke, die weit über die Welt der Oper hinaus Bekanntheit erlangt haben. Damit bietet „Rigoletto“ auch für Opernneulinge ein besonderes Erlebnis.

Durch die Verbindung aus modernster Bühnentechnologie, monumentaler Architektur und fantasievoller Bildsprache entsteht eine Opernwelt, die sich kontinuierlich verwandelt und das Publikum tief in die Handlung hineinzieht.

Musikalische Exzellenz mit internationalem Ensemble

Die musikalische Leitung übernimmt erneut der italienische Dirigent Valerio Galli, der bereits bei „Carmen“ und „Tosca“ das Publikum mit seinen interpretations-starken Verdi- und Puccini-Deutungen begeisterte. Er steht am Pult des Piedra Festivalorchesters und legt gemeinsam mit dem Philharmonia Chor Wien, unter der Leitung von Walter Zeh, den musikalischen Grundstein für die international gefeierten Solisten.

Die Titelrolle des Rigoletto übernehmen die renommierten Baritone Federico Longhi, Franco Vasallo und Hangsun Yoo, die bereits an führenden Opernhäusern wie der Arena di Verona, der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper und dem Royal Opera House zu erleben waren.

Als Duca di Mantova stehen die international gefragten Tenöre Pavel Kolgatin und Brian Michael Moore auf der Bühne. Die Rolle der Gilda verkörpern Florina Ilie, Ruth Iniesta und Alexandra Nowakowski, die an renommierten Häusern wie der Bayerischen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, dem Teatro Real Madrid und der Opéra National de Paris Erfolge feierten.

Auch die weiteren Partien sind hochkarätig besetzt: Adriano Gramigni als Monterone, Leonard Bernard und Brent M. Smith als Sparafucile, Sofija Petrovic und Stepanka Pucálkova als Maddalena sowie Ivan Zinoviev (Graf Ceprano) und Michael Arivony bzw. Yixiao Zhu (Marullo) ergänzen das internationale Ensemble.

Tickets sichern

Weihnachtsfreude für Opernfans: Im Rahmen der Weihnachtsaktion sind Tickets für „Rigoletto“ im Steinbruch St. Margarethen von 23. November bis 27. Dezember 2026 mit 15 % Ermäßigung erhältlich.

Ein besonderer Kulturort mit regionaler und internationaler Ausstrahlung

Die Oper im Steinbruch zählt zu den bedeutendsten Kulturveranstaltungen Österreichs und ist ein prägendes Aushängeschild des Burgenlands. Jahr für Jahr zieht sie Gäste aus dem In- und Ausland an und stärkt damit die touristische Attraktivität der Region rund um den Neusiedler See. Darüber hinaus setzt die Veranstaltung wichtige Impulse für Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Mobilitätsanbieter und den regionalen Handel.

Seit 2024 bildet die SBS Opernbetrieb Burgenland GmbH die organisatorische Grundlage der gemeinsamen Kulturinitiative von Esterhazy und dem Land Burgenland. Sie verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Oper im Steinbruch. Mit ihrem einzigartigen Spielort im UNESCO-Welterbe Fertő-Neusiedler See zählt die Oper im Steinbruch zu den außergewöhnlichsten Freiluftbühnen Europas und begeistert Jahr für Jahr ein breites Publikum mit Opernerlebnissen auf höchstem Niveau.

„RIGOLETTO“ im Steinbruch St. Margarethen

14. Juli bis 22. August 2027

Oper im Steinbruch St. Margarethen

Tickets und Infos unter: www.operimsteinbruch.at