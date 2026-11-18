Innsbruck (OTS) -

Der Internationale Rodelverband (FIL) hat nach Abschluss der internationalen Trainingswoche das Homologierungszertifikat für die Rennrodelbahn im Olympia-Eiskanal Innsbruck-Igls ausgestellt. Die Zulassung für internationale Rennrodelbewerbe gilt bis zum Ende der Saison 2030/31. Damit ist die sporttechnische Freigabe für die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2027 in Igls erteilt.

Die Ausstellung des Zertifikats nach der internationalen Trainingswoche war bereits bei der Vorprüfung im Oktober vorgesehen. Die Trainingswoche gab den Athletinnen und Athleten Gelegenheit, sich mit der umgebauten Bahn vertraut zu machen. Mit der Urkunde bestätigt die FIL nun auch die Wettkampfkonfiguration. Die Strecke ist für die Herren 1.399 Meter lang, für die Damen und Doppel beträgt die Wettkampflänge 1.201 Meter. Insgesamt verfügt die Bahn über fünf Startpositionen, davon drei für den Nachwuchs.

Die Freigabe durch die FIL ergänzt die bereits erteilte Homologierung durch den Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF). Damit liegen für den Olympia-Eiskanal nach dem Umbau die Zulassungen der beiden internationalen Fachverbände für Rennrodeln, Bob und Skeleton vor.

Für die Olympiaworld Innsbruck, die Sportverbände und das Organisationsteam ist die Homologierung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rennrodel-WM 2027. Mit der bestätigten Wettkampfkonfiguration können die sportlichen und organisatorischen Vorbereitungen für die Weltmeisterschaften weitergeführt werden.