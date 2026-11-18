Wien, 18.11.2026 (OTS) -

Erster Senior Job Day von ISS Österreich und Vollpension: Über 50 Menschen, die bereits in Pension sind, kamen zum Bewerbungsgespräch in die Leopoldstadt – vom Ex-Geschäftsführer bis zur Rezeptionistin

Der erste Senior Job Day von ISS Österreich und der Vollpension hat gezeigt, wie viele Menschen in Pension wieder arbeiten wollen: Knapp 100 Seniorinnen und Senioren haben sich online beworben, mehr als 50 kamen allein am Dienstagvormittag persönlich ins ISS Job-Center am Wiener Praterstern. Im Mittelpunkt standen persönliche Gespräche mit dem People-&-Culture-Team von ISS – bei Kaffee und Buchteln aus der Vollpension. Vergeben werden Jobs für Menschen im Pensionsalter, unter anderem als Portier und Garderobier im Österreichischen Parlament.

Vom Geschäftsführer zum Portier im Parlament

Die Lebensläufe der Bewerber:innen waren so divers wie deren Motive. Sie reichten von ehemaligen Geschäftsführern, über einen HTL-Professor hin zur Controllerin und Gastronomin.

Sylvia Kiss, 63, hat drei Kinder großgezogen und lange in Teilzeit gearbeitet. Sie hat sich als Rezeptionistin beworben: „Ich möchte unter Leute kommen und etwas dazuverdienen. Das Gespräch war kurz, gut und sehr nett. Ich finde die Aktion super.“ Erfahren hat sie vom Senior Job Day über einen Verwandten auf LinkedIn und aus der Zeitung.

Auch Felix Schmoll, 65, ist zum ISS Jobday gekommen. Er war Geschäftsführer eines Verpackungsunternehmens. Jetzt interessiert er sich für die Stelle als Portier und Garderobier im Parlament: „Fad is´ mir geworden. Ich will wieder unter Leute kommen.“

Für Wolfgang Thurner, 70, zählt vor allem der Sinn seiner Tätigkeit. Er unterrichtete Gebäudetechnik und Elektrotechnik an der HTL Mödling und der HTL Spengergasse und blieb dort länger als bis 65: „Ich suche eine sinnvolle Tätigkeit mit einer sozialen Komponente. Ich will außer Haus kommen und einer Firma etwas bringen. In 46 Jahren war ich einen einzigen Tag im Krankenstand, ich will auch noch in Zukunft mit meiner Zuverlässigkeit Mehrwert für Unternehmen bringen.“

Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich: „ Der große Andrang zeigt uns, wie viele Menschen auch nach dem Pensionsantritt noch arbeiten möchten. Das Interesse war so groß, dass wir die ausgeschriebenen Stellen mehrfach besetzen könnten. Und das ist erst der Anfang: Bei ISS sehen wir langfristig Potenzial für bis zu 175 Arbeitsplätze pro Jahr, die sich besonders für Menschen in Pension eignen. Deshalb möchten wir mit den Interessierten in Kontakt bleiben und ihnen auch künftig passende Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. ”

" Beim Senior Job Day von ISS hat man gesehen, was wir seit fast zwölf Jahren in unseren Cafés erleben: Menschen in Pension wollen gebraucht werden, unter Leute kommen und etwas dazuverdienen. Viele wollen arbeiten, sie werden nur nie gefragt. ISS hat gefragt – und knapp 100 haben geantwortet .“ sieht sich Manuel Gruber, Geschäftsführer Vollpension Generationendialog GmbH, bestätigt.

Vollpension mit neuem Beratungsangebot

ISS wurde bei der Umsetzung der Job-Initiative “Deine Erfahrung zählt” von der Vollpension beraten. In ihren Wiener Generationencafés beschäftigt sie seit 2015 Seniorinnen und Senioren und gibt diese Erfahrung im Bereich Generationenmanagement seit 2025 an Unternehmen weiter, mit dem Ziel Arbeitsplätze für Senior:innen zu schaffen.

“ Die Themen, mit denen wir uns seit gut 12 Jahren beschäftigen, gewinnen zunehmend an Relevanz. Wir stehen vor einer großen Pensionierungswelle, Unternehmen werden sich zunehmend mit Themen wie Offboarding-Prozessen, Wissenstransfer oder Re-Boarding beschäftigen. Mit der kommenden Aktivpension wird das Thema für weit mehr Unternehmen relevant. ”, so Gruber.

Bewerbungen weiterhin möglich – Ausweitung für 2027 geplant

ISS meldet sich in den kommenden Tagen bei allen Bewerberinnen und Bewerbern. Wer am Dienstag nicht kommen konnte, hat weiterhin die Möglichkeit, sich online oder auch persönlich im ISS Job Center in Wien zu bewerben. Ab März 2027 soll der Senior Job Day auf alle sieben Job-Center in ganz Österreich ausgeweitet werden. Das Potenzial ist groß: ISS Österreich schreibt jährlich rund 3.500 Stellen aus. Drei bis fünf Prozent davon eignen sich besonders für Menschen in Pension. Das entspricht langfristig bis zu 175 möglichen Arbeitsplätzen pro Jahr.

Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen das Weiterarbeiten attraktiver machen: Mit der ab 2027 geplanten Aktivpension sollen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 1.250 Euro monatlich steuerfrei dazu verdient werden können. Aus Sicht der Vollpension gibt es aber trotzdem noch einige Hürden für Senior:innen: „ Der Freibetrag ist ein guter Schritt, aber er hat einen Haken: Man bekommt ihn nur mit genug Versicherungsjahren. Männer brauchen 40, Frauen vorerst 34, und bis 2033 steigt die Grenze auch für sie auf 40 Jahre. Wer Kinder großgezogen, Angehörige gepflegt oder lange Teilzeit gearbeitet hat, kommt da oft nicht hin. Ausgerechnet die Frauen, die am stärksten von Altersarmut betroffen sind, bleiben damit außen vor. Das muss sich ändern “, sagt Gruber.

Über ISS Österreich

ISS Österreich ist der erfolgreiche heimische Marktführer für Facility Services und größter Arbeitgeber der Branche. Ein Team von mehr als 7.000 Menschen schafft für rund 1.600 Kunden in 5.000 Gebäuden Räume, die nicht nur begeistern, sondern in denen Menschen und Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten können: darunter moderne Bürokomplexe, bedeutende Industrieanlagen und öffentliche Einrichtungen sowie lebenswichtige Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsportfolio von ISS umfasst Reinigung und Hygiene, Gebäudetechnik, Betriebsverpflegung, Security sowie umfassende Support Services. Mit 70 Jahren Erfahrung in Österreich und als Teil der weltweit tätigen ISS Gruppe mit Sitz in Dänemark steht ISS für Verlässlichkeit, Qualität und gelebte Kundennähe. Global beschäftigt ISS rund 325.000 Mitarbeitende in rund 30 Ländern und betreut über 40.000 Kunden. at.issworld.com

Link zur Landingpage: https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen

Über die Vollpension

Die Vollpension ist ein Wiener Social Business, das Generationen zusammenbringt. Seit 2015 backen in den Generationencafés Menschen zwischen 60 und 85 Jahren nach ihren eigenen Rezepten – für Begegnung, Zuverdienst und Sinn im Alter. Mit Vollpension Generationenmanagement Consulting begleitet das Unternehmen ab 2027 Betriebe dabei, Menschen in Pension als Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. vollpension.wien