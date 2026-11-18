Wien (OTS) -

Beim 19. Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) beschlossen heute, am 18. November 2026, rund 1.000 Delegierte im Austria Center Vienna den Leitantrag für die kommende Funktionsperiode. Im Mittelpunkt steht die Entlastung der Beschäftigten, die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes und die Sicherung öffentlicher Leistungen angesichts stetig wachsender Anforderungen. Auch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz und die Mitbestimmung bei Reformen formuliert die GÖD darin klare Forderungen.

„Ein starker Öffentlicher Dienst ist die Voraussetzung dafür, dass der Staat seine Verantwortung gegenüber den Menschen erfüllen kann. Mit unserem Leitantrag formulieren wir klare Forderungen an die Dienstgeberseite und legen unser gewerkschaftliches Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre fest. Er ist unser Auftrag, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen und damit die hohe Qualität öffentlicher Leistungen langfristig zu sichern“, betont GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin, der sich beim Bundeskongress der Wiederwahl stellt.

Personal vorausschauend planen und Beschäftigte entlasten

Die GÖD fordert eine verbindliche, mehrjährige Personal- und Ressourcenplanung, die sich an den tatsächlichen Aufgaben orientiert. Rechtzeitige Nachbesetzungen und ausreichende Überlappungszeiten sollen sicherstellen, dass das Wissen erfahrener Beschäftigter erhalten bleibt.

„Zusätzliche Aufgaben brauchen zusätzliches Personal und die entsprechende Ausstattung. Wir brauchen eine Personalpolitik, die rechtzeitig handelt und Überlastung verhindert. Die Kolleginnen und Kollegen müssen unter Bedingungen arbeiten können, die ihre Gesundheit langfristig erhalten“, so Quin.

Zugleich soll der Öffentliche Dienst als Arbeitgeber Maßstäbe setzen: mit fairer Bezahlung, transparenten Karrierewegen, sicheren Arbeitsplätzen und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch der Schutz vor Gewalt und Übergriffen sowie die gesundheitliche Prävention sollen gestärkt werden.

Digitalisierung muss Beschäftigten und Bevölkerung dienen

Ein weiterer Schwerpunkt des Leitantrags ist die Gestaltung der Digitalisierung und des Einsatzes Künstlicher Intelligenz. Die GÖD fordert eine frühzeitige und verbindliche Mitbestimmung bei der Einführung neuer Systeme, wirksamen Datenschutz und ausreichend Zeit für Aus- und Weiterbildung.

„Digitalisierung muss Abläufe verbessern und die Beschäftigten entlasten. Produktivitätsgewinne dürfen nicht als Vorwand für pauschalen Personalabbau dienen. Sie sollen mehr Zeit für jene Aufgaben schaffen, bei denen menschliche Erfahrung, Verantwortung und persönlicher Kontakt unverzichtbar sind“, erklärt Quin.

Reformen mit den Beschäftigten gestalten

Der Leitantrag bekräftigt außerdem die Bedeutung von Sozialpartnerschaft und wirksamer Mitbestimmung. „Wer den Öffentlichen Dienst weiterentwickeln will, muss die Erfahrung seiner Beschäftigten nutzen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Reformen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gestaltet werden und spürbare Verbesserungen bringen“, hält Quin fest.