Wien (OTS) -

Herold begrüßt Mirko Drenger als neuen Geschäftsführer in Wien, der seit 1. Oktober zusätzlich als „Managing Director Marketing Services Sales“ das KMU-Geschäft von group.one in Österreich verantwortet. Sein Ziel ist es, die Marktposition von Herold weiter auszubauen und Unternehmen mit innovativen, digitalen Lösungen bei ihrem Wachstum zu unterstützen.

Mirko Drenger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung digitaler Geschäftsmodelle. Der deutsche Medien- und Digitalmanager bringt umfassende Expertise in digitalem Marketing, Geschäftsentwicklung und digitaler Transformation mit. Zuletzt war Mirko Drenger als Geschäftsführer (CEO) der Antenne Deutschland tätig, wo er unter anderem die Weiterentwicklung von Absolut Radio und den Ausbau des digitalen Radios über DAB+ und Online Audio forcierte und die erste Medienlizenz für ein KI-generiertes Programm bekam.

Vom Telefonbuch zum digitalen Vorreiter

Herold unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit professionellen Firmen-Websites, Suchmaschinen-Optimierung, Google-Werbung und Social Media Betreuung dabei, online gefunden zu werden – und erschließt seit neuestem auch mit Werbung in ChatGPT neue Möglichkeiten der KI-Sichtbarkeit für heimische Betriebe.

Genau das reizt Mirko Drenger an seiner neuen Aufgabe: „Herold kennt in Österreich fast jeder und seit über 100 Jahren bringen wir Angebot und Nachfrage zusammen. Die Marke ist stark, die Kundenbasis groß, und mit group.one als Muttergesellschaft steht eine europäische Gruppe mit hoher Produkt- und Technologiekompetenz dahinter. Diesen Schwung nutzen wir für die nächste Wachstumsphase mit digitalen Marketinglösungen am Puls der Zeit.“

Hintergrund ist das geänderte Suchverhalten der Konsumenten, erklärt Mirko Drenger: „Die Suche im Internet verändert sich – und damit auch die Spielregeln für digitale Sichtbarkeit. Denn Unternehmen müssen dort sichtbar sein, wo ihre Kundinnen und Kunden suchen: online und speziell über KI-Anfragen. Als einer der österreichweit ersten Anbieter von ChatGPT-Werbung ist Herold hier der kompetente Ansprechpartner für KMU schlechthin.“

Nico Binder, Chief Commercial Officer (CCO) von Herold, begrüßt die neue Führung: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Mirko Drenger. Mit ihm haben wir einen Geschäftsführer für Österreich gewonnen, der viel Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Produkte mitbringt und gleichzeitig genau weiß, was KMU brauchen. Beeindruckt hat mich, wie schnell er sich in Herold und unsere Kundinnen und Kunden eingearbeitet hat. Gemeinsam bauen wir unsere Rolle als eine der größten Digitalmarketing-Agenturen für KMU in Österreich und als starker Partner für Online-Erfolg weiter aus. Unsere Erfahrung nutzen wir, um den Mittelstand sicher durch eine Suchlandschaft zu begleiten, die sich gerade massiv verändert: von klassischen Suchmaschinen über KI bis hin zu vielen weiteren Kanälen.”



Über Herold:

Herold ist ein Unternehmen der group.one – eines führenden europäischen Anbieters von Online-Präsenz-, Cloud-Hosting- und digitale Marketing-Services, und hat sich von einem traditionellen Telefonbuchanbieter zu einer der größten Digitalmarketing-Agenturen für KMU in Österreich entwickelt. Mit maßgeschneiderten Webseiten-, SEO und Digital-Marketing-Lösungen unterstützt Herold Österreichs kleine und mittelständische Unternehmen dabei, maximalen Geschäftserfolg zu erzielen.



Das B2B-Angebot von Herold reicht von Firmenwebsites, Suchmaschinenoptimierung, KI- und Local-Listings, über Google Such- und Bannerwerbung, Social Media Werbung, sowie KI-Werbung bis zu Social Media Betreuung. Bis heute wurden über 35.000 Websites erstellt und über 75.000 SEA-Kampagnen durchgeführt. Als Google Premium Partner und Google Leading Agency betreut Herold über 30.000 zufriedene Unternehmen in Österreich und entwickelt sich stets weiter, um den sich wandelnden und steigenden Bedürfnissen der Unternehmen, gerade in Zeiten von KI, gerecht zu werden.



Mehr Infos unter www.herold.at/marketing