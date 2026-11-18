Wien (OTS) -

„Die Modernisierung der Lainzer Straße ist notwendig. Gleichzeitig setzen wir uns seit Beginn des Projekts dafür ein, negative Auswirkungen für die Hietzingerinnen und Hietzinger abzufedern. Insbesondere sind Alternativen betreffend Parkplätze in Alt-Hietzing notwendig“, betonen Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl und der Hietzinger ÖVP-Gemeinderat Michael Gorlitzer unisono. Den Betrieben entlang der Lainzer Straße zwischen Anna-Strauss-Platz und Münichreiterstraße muss vor allem ein Umsatzrückgang während der Bauphase abgegolten werden.

Im Zuge der geplanten Gleis- und Leitungserneuerung der Straßenbahnlinie 60 in der Lainzer Straße zwischen Anna-Strauss-Platz und Gloriettegasse plant die Stadt Wien ein Umbauprojekt inklusive eines Zweirichtungsradweges. „Wir wehren uns gegen einen ersatzlosen Parkplatzkahlschlag in Alt-Hietzing. Wenn die MA 28 sogar angewiesen wird, die wegfallenden Stellplätze gar nicht erst zu zählen, dann zeigt das die Problematik“, kritisiert Gorlitzer weiter. In der heutigen Gemeinderatssitzung bringt die Wiener Volkspartei daher drei Beschlussanträge zur Sicherung des Grätzls und zur Vermeidung zusätzlicher Verkehrsbelastungen ein.

Gleichzeitige Sperren von Maxingstraße und Lainzer Straße verhindern

Zusätzlich warnt die Wiener Volkspartei vor einer möglichen Überschneidung der Bauarbeiten in der Maxingstraße und der Lainzer Straße, da es Verzögerungen aufgrund von Asbestfunden in der Maxingstraße gibt. Während der laufenden Fernwärmearbeiten in der Maxingstraße wird bereits ein Teil des Verkehrs über die Lainzer Straße und die Hietzinger Hauptstraße umgeleitet. Die Maxingstraße soll laut Bauzeitplan bis Ende 2026 wieder freigegeben werden, während ab März 2027 die Sperre eines Abschnitts der Lainzer Straße vorgesehen ist. Sollte es zu Verzögerungen kommen, drohen nicht hinnehmbare gleichzeitige Sperren beider wichtiger Verkehrsachsen. Von Anfang an war es klar und kommuniziert, dass dies nicht der Fall sein darf - dies muss durch die Stadt auch weiterhin sichergestellt werden.

„Es darf nicht passieren, dass die Maxingstraße noch gesperrt ist, während gleichzeitig die Lainzer Straße zur Baustelle wird. Das würde Hietzing vor nicht hinnehmbare Verkehrsprobleme stellen und auch die Buslinien sowie den Ersatzverkehr der Straßenbahnlinie 60 beeinträchtigen. Die Stadt Wien muss sicherstellen, dass die Maxingstraße wieder vollständig befahrbar ist, bevor die verkehrsbehindernden Hauptarbeiten in der Lainzer Straße beginnen“, fordern Zinkl und Gorlitzer weiter. Ein entsprechender Beschlussantrag wird heute im Wiener Gemeinderat eingebracht.

Die Wiener Volkspartei fordert die SPÖ-Neos-Stadtregierung auf, die konkreten Unterlagen zum Projekt offenzulegen und die Errichtung einer öffentlichen Parkgarage im Umfeld der Lainzer Straße unter Einbindung von Bezirk, Anrainern und Einkaufsstraßenverein Alt Hietzing umzusetzen. Darüber hinaus verlangt die ÖVP eine bedarfsgerecht dotierte Baustellenhilfe mit Fixkostenzuschüssen sowie Zahlungserleichterungen bei Gemeindeabgaben für stark betroffene Betriebe. Außerdem muss die Stadt sicherstellen, dass es wie vereinbart zu keiner gleichzeitigen Sperre der Maxingstraße und Lainzer Straße kommt.