Wien (OTS) -

Werbegelder wandern ins Netz ab, Redaktionen schrumpfen, Medienhäuser bauen Personal ab: Die Branche steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Wiener Gemeinderat hat heute reagiert. Der waff – Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds stockt das Budget der Beratungsstelle AJOUR um 250.000 Euro auf, verteilt auf zwei Jahre. Die FPÖ hatte diese Mittel kritisiert. Christian Meidlinger, Erster Präsident des Wiener Landtages und SPÖ-Gemeinderat, antwortete in seiner Rede darauf deutlich: „Wenn Sie hierherkommen und sagen, wir unterstützen hier Journalist*innen und schmeißen da 250.000 Euro verantwortungslos raus, dann ist das eine Unterstellung, die ich zurückweise. Erstens unterstützen wir im waff alle Wiener*innen, alle, die es notwendig haben, alle, die es brauchen. Und zweitens sind diese 250.000 Euro aufgrund der Rahmenbedingungen, die derzeit bei den Journalist*innen herrschen, einfach ein unbedingtes Muss.“

Ein Drittel der Arbeitsplätze verloren

Wie ernst die Lage ist, zeigte Meidlinger mit Zahlen. 2006 waren noch 7.067 Journalist*innen beschäftigt. Bei der Erhebung 2018/2019 waren es nur noch 5.346, heute geht man von rund 4.600 aus. Damit ist rund ein Drittel der Arbeitsplätze weggefallen. Im selben Zeitraum stieg der Teilzeitanteil von 24 Prozent auf mehr als ein Drittel. „Der Werbemarkt hat sich gedreht“, so Meidlinger. Seit 2022/2023 fließen mehr Anzeigen in den Digitalbereich als zu den klassischen Medienhäusern. Journalistische Arbeit lässt sich dadurch immer schwerer über Werbung finanzieren.

Wien trifft das besonders hart. Österreichweit sind rund 1.000 Medienfachleute beim AMS arbeitslos gemeldet, rund 65 Prozent davon in Wien. Im Schnitt sind die Betroffenen etwa 45 Jahre alt. „Wien ist der Mediencluster. In Wien spielen sich die großen Medien und Medienhäuser ab“, erklärte Meidlinger. Und weiter: „Es ist nicht die einzige Berufsgruppe, der wir helfen. Es ist die Berufsgruppe, die derzeit massiv Arbeitsplätze verliert.“ In Pflege und Gesundheit ist die Lage umgekehrt: Dort wächst der Bedarf an Arbeitskräften, deshalb setzt die Stadt auch in diesen Bereichen auf Ausbildungsmaßnahmen.

Drei Säulen ab Jänner 2027

„Jede*r Einzelne wird bereits vor der Arbeitslosigkeit gecoacht und in Wirklichkeit unter die Fittiche genommen, um einen Jobumstieg oder ein anderes Angebot zu ermöglichen“, betonte Meidlinger. Ab 1. Jänner 2027 entsteht ein durchgängiges Unterstützungspaket in drei Säulen:

AJOUR neu: Mit den zusätzlichen Mitteln werden 70 Journalist*innen beraten, denen Arbeitslosigkeit droht. Die Beratung beginnt erstmals schon im aufrechten Dienstverhältnis und in der Kündigungsphase. Wer die Branche verlassen will, wird von AJOUR als Clearingstelle an die Wiener Regionalstiftung weitervermittelt.

Mit den zusätzlichen Mitteln werden 70 Journalist*innen beraten, denen Arbeitslosigkeit droht. Die Beratung beginnt erstmals schon im aufrechten Dienstverhältnis und in der Kündigungsphase. Wer die Branche verlassen will, wird von AJOUR als Clearingstelle an die Wiener Regionalstiftung weitervermittelt. Wiener Regionalstiftung: Medienunternehmen, die Personal abbauen, können die Stiftung in Anspruch nehmen. Die Betroffenen haben dann bis zu drei Jahre Zeit, sich abgesichert neu zu orientieren, mit gezielter Aus- und Weiterbildung.

Medienunternehmen, die Personal abbauen, können die Stiftung in Anspruch nehmen. Die Betroffenen haben dann bis zu drei Jahre Zeit, sich abgesichert neu zu orientieren, mit gezielter Aus- und Weiterbildung. waff-Beratung: Medienmitarbeiter*innen, die noch beschäftigt sind, erhalten kostenlose Beratung. Ihre Weiterbildung wird mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Jobs PLUS Ausbildung öffnet den Weg in Berufe mit Personalbedarf.

Wiener Ausbildungsgeld: 4.300 neue Chancen

Meidlinger verwies in seiner Rede auch auf das Wiener Ausbildungsgeld. Rund 7.600 Menschen konnten damit bisher eine Ausbildung machen, die länger als zwölf Monate dauert. Laut Studie zu Jobs PLUS Ausbildung verdienen sie heute um 1.200 Euro mehr als vor der Maßnahme. 99 Prozent sind mit dem Angebot sehr oder eher zufrieden. Mit dem heutigen Beschluss bekommen weitere 4.300 Wiener*innen die Chance auf einen beruflichen Neustart. „Wir beklagen den Fachkräftemangel nicht, sondern wir beseitigen ihn in seiner ganz konkreten Ursache, nämlich dass Menschen sich langfristige Ausbildungen einfach nicht leisten können“, so Meidlinger.

Die Zahlen zeigen, dass der Wiener Weg wirkt: „Wir in Wien investieren in Menschen, gerade wenn sich ganze Branchen neu erfinden müssen. In Wien geht es seit Monaten und Jahren von Beschäftigungsrekord zu Beschäftigungsrekord. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Aber wir haben derzeit knapp 947.000 Menschen in dieser Stadt in Beschäftigung, und seit Februar dieses Jahres sinkt die Arbeitslosigkeit in Wien“, unterstrich Meidlinger abschließend. (Schluss) sh