Innsbruck (OTS) -

Neue Botschafter:innen verstärken das „Kongress Ambassador Programm Innsbruck“, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden sie in das Programm aufgenommen. Damit zählt die im Februar 2026 gestartete Initiative von Innsbruck Convention Bureau bereits 16 Mitglieder. Als international bestens vernetzte Expert:innen aus Wissenschaft und Forschung setzen sie sich dafür ein, hochkarätige Fachkongresse nach Innsbruck zu holen und die Region als Wissenschafts- und Kongressstandort weiter zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Veranstaltungen außerhalb der touristischen Hochsaisonen.

Mit der wissenschaftlichen Stärke von zwei Universitäten, einer leistungsfähigen Kongressinfrastruktur und der besonderen Verbindung von urbanem Flair und alpiner Umgebung bietet Innsbruck beste Voraussetzungen für wissenschaftliche Tagungen und internationale Fachkongresse. Das Kongress Ambassador Programm Innsbruck zielt darauf ab, diese Qualitäten über international vernetzte Expert:innen gezielt sichtbar zu machen und neue Kongresse für die Region zu gewinnen. Partner:innen des Projektes sind neben der Congress Messe Innsbruck (CMI) auch die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck.

Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus: „Unsere Kongress-Botschafter:innen sind international anerkannte Persönlichkeiten mit enger Bindung zur Region. Durch ihre Expertise und ihre Kontakte zu Fachgesellschaften und Verbänden eröffnen sie uns wertvolle Möglichkeiten, Kongresse nach Innsbruck zu holen. Damit stärken wir nicht nur den Wissenschaftsstandort, sondern schaffen auch zusätzliche Wertschöpfung für die Region – insbesondere in nachfrageschwächeren Zeiten.“

Die neuen Kongress Ambassadors für Innsbruck:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian W. Huck, Leiter des Instituts für Analytische Chemie und Radiochemie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Univ.-Prof. Mag. Martin Schnitzer, Ph.D., Institutsleiter am Institut für Sportwissenschaft, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Dr. rer. nat. André Stadler, Direktor des Alpenzoo Innsbruck und Chair des EAZA Technical Assistance Komitees

Türöffner für Wissenschaft und Standort: Was das Kongress Ambassador Programm bewirkt

Welche Chancen das Kongress Ambassador Programm für den Wissenschaftsstandort Innsbruck eröffnet und welchen Mehrwert internationale Fachkongresse für Forschung, Kongresswirtschaft und die gesamte Region schaffen, stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion. Über ihre Erfahrungen und Perspektiven diskutierten:

Dr. Wolfgang Gurgiser, Universität Innsbruck, Forschungsschwerpunkt Alpiner Raum, Organisator der International Mountain Conference (IMC),

Prof. Adriano Crismani, Medizinische Universität Innsbruck, Direktor der Universitätsklinik für Kieferorthopädie, Kongresspräsident des Österreichischen Kongresses für Zahnmedizin 2025 und des European Orthodontic Society-Kongresses 2027,

Klaus Schmidhofer, Teamleitung Innsbruck Convention Bureau und

Julian Bathelt, Leitung Sales, Marketing & Kommunikation, Congress Messe Innsbruck

Die neuen Ambassadors erhielten als Dank und Anerkennung eine Trophäe, für die humorvolle Umrahmung des Abends sorgte Markus Koschuh mit einem eigens gestalteten Programm.

„Unsere Botschafter:innen sind das Bindeglied zwischen Forschung und Standort. Wer in seiner Fachcommunity Gewicht hat, öffnet Türen zu Fachgesellschaften und Verbänden. Das Convention Bureau begleitet sie vom ersten Impuls bis zur Durchführung. So entstehen Kongresse, die Wissen, Kooperationen und Wertschöpfung in die Region bringen“, so Klaus Schmidhofer, Teamleitung Innsbruck Convention Bureau, Innsbruck Tourismus.

Alle Informationen zur Kongress- und Tagungsregion Innsbruck: www.innsbruck.info/convention

Über das Kongress Ambassador Programm Innsbruck

Getragen wird das Programm von Innsbruck Tourismus gemeinsam mit der Congress Messe Innsbruck (CMI), der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck. Initiiert wurde es vom Innsbruck Convention Bureau.

Über das Innsbruck Convention Bureau

Das Innsbruck Convention Bureau (ICB) ist die zentrale Anlaufstelle für Veranstalter:innen von Kongressen, Tagungen, Firmenveranstaltungen und Incentives in der Region Innsbruck. Es unterstützt bei der Akquise, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und vernetzt Veranstalter:innen mit lokalen Partnerbetrieben.

Über Innsbruck Tourismus

Innsbruck Tourismus ist die Destinationsmanagementorganisation (DMO) für Innsbruck und 40 umliegende Orte. Mit rund 3,8 Mio. Nächtigungen (Stand 2025) gehört die Region zu den größten DMOs Österreichs. Mehr unter www.innsbruck.info