Wien (OTS) -

Ein Jahr Marktraum am Naschmarkt: Das wird gefeiert! Am Freitag, 20. November, und Samstag, 21. November 2026, lädt der Marktraum zu zwei Jubiläumstagen mit Genuss, Musik und einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein ein.

Ein Jahr Marktraum: Ein Treffpunkt für ganz Wien

Seit seiner Eröffnung ergänzt der Marktraum den historischen Naschmarkt um ein modernes Angebot, das regionale und saisonale Produkte, Kulinarik und Begegnung verbindet. Mit seinen Marktständen, dem „Markträumchen“ – einer modernen Show- und Workshopküche – und dem begrünten Dachgarten ist ein vielseitiger Ort entstanden, der den Naschmarkt zusätzlich belebt.

„Es freut mich, wie gut der Marktraum im ersten Jahr angenommen wurde, von den vielen Veranstaltungen über die Angebote der Standlerinnen und Standler bis zur Terrasse im Sommer. Der Marktraum ist damit eine echte Bereicherung für den Naschmarkt geworden, für die Wienerinnen und Wiener genauso wie für unsere Gäste aus aller Welt. Jetzt freue ich mich darauf, dass möglichst viele mit uns ein Jahr Marktraum feiern“, sagt Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Märkte Bettina Emmerling.

„Ein Jahr später steht fest: Der Marktraum ist ein voller Erfolg und hat die Attraktivität des Naschmarktes deutlich gesteigert! Die lokalen Produzent*innen sorgen mit ihren Bio-Produkten für eine noch vielfältigere Nahversorgung und das Angebot erfreut sich größter Beliebtheit. Besonders die begrünte Dachterrasse ist zu einem echten Publikumsmagnet geworden und stellt als konsumfreie Verweilzone eine große Bereicherung für die Mariahilfer*innen dar.“, betont Bezirksvorsteherin Julia Lessacher.

Regionaler Genuss und vielfältige Angebote

Die Marktunternehmen im Marktraum bieten eine breite Auswahl an regionalen und saisonalen Lebensmitteln sowie besonderen Spezialitäten. Das Angebot reicht von Bio-Fleisch, Fisch und Käse über Brot, Gemüse und Pilze bis hin zu Kaffee, Schokolade und geretteten Lebensmitteln. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Marktbar.

Auch das „Markträumchen“ eröffnet Raum für Kochworkshops, Verkostungen und Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem begrünten Dachgarten macht es den Marktraum zu einem Ort, der weit über den klassischen Einkauf hinausgeht.

Ein Jahr voller Veranstaltungen

Im ersten Jahr fanden im Marktraum und im dazugehörigen Markträumchen zahlreiche Veranstaltungen statt: Kaffeeworkshops, Palatschinken-Workshops, Cheesecake-Verkostungen, Frühstücksveranstaltungen und Kochvorführungen eines Haubenkochs standen ebenso auf dem Programm wie Theateraufführungen, ein Eurovision-Song-Contest-Event, Lesungen und Zaubervorführungen für Kinder. Yoga, kreative Aktivitäten sowie Osteraktionen, darunter auch das Schneiden eigener Blumen, ergänzten das vielfältige Angebot.

Zu den besonderen Anlässen zählten die Jubiläumsfeier von Unverschwendet, die Eröffnung von Wiener Markt-Tofu und das Charity-Eierspeiskochen zugunsten der Caritas-Gruft. Hinzu kamen fachliche Schulungen gemeinsam mit dem Veterinäramt und dem Tierschutz sowie die Teilnahme an der Langen Nacht der Wiener Märkte.

„Der Marktraum ist eine wichtige Ergänzung des Wiener Marktangebots. Er bringt unterschiedliche Marktunternehmen, hochwertige Produkte und neue Veranstaltungsformate unter einem Dach zusammen. Das erste Jubiläum ist für uns ein schöner Anlass, gemeinsam mit den Besucher*innen auf das vergangene Jahr zurückzublicken“, sagt Christian Seiringer, stellvertretender Dienststellenleiter des Marktamts.

Zwei Tage Jubiläumsfeier mit Musik und Kinderprogramm

Am Freitag, 20. November, und Samstag, 21. November 2026, feiert der Marktraum am Naschmarkt sein einjähriges Bestehen. An beiden Tagen erwartet Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kinderunterhaltung, Glücksrad und Pilzberatung des Marktamts.

Freitag, 20. November: Um 14 Uhr eröffnen Vizebürgermeisterin und Stadträtin Bettina Emmerling sowie Bezirksvorsteherin Julia Lessacher die Feierlichkeiten. Von 15:30 bis 16 Uhr und von 17:30 bis 18 Uhr lädt das Glücksrad zum Mitmachen ein. Dazwischen gibt es von 16 bis 17:30 Uhr ein Kinderprogramm mit Clownshow, Zauberei und Ballonkunst. Von 19 bis 21 Uhr sorgt die Band 9tofive für Livemusik. Auch die Pilzberatung des Marktamts ist vor Ort.

Samstag, 21. November: Ab 10 Uhr begleitet Gerhard Franz Buchegger das Jubiläum musikalisch mit Jazz. Von 13 bis 14 Uhr steht erneut das Glücksrad bereit, ab 15 Uhr gibt es Kinderprogramm. Die Pilzberatung des Marktamts ist ebenfalls dabei.

Der Marktraum am Naschmarkt

Der rund 850 Quadratmeter große Marktraum befindet sich am Platz vor der Kettenbrücke und bildet ein neues Entree zum historischen Naschmarkt. Die Architektur aus Glas und Holz fügt sich in das Umfeld des Marktes ein. Ein besonderes Highlight ist der begrünte, barrierefrei zugängliche Dachgarten mit Blick auf den Naschmarkt, den Flohmarkt und den neugestalteten Naschpark.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter 01 4000 8090 sowie auf der Website des Marktamtes unter https://www.wien.gv.at/kontakt/ma59