Wien (OTS) -

Während Wien auf 30 Milliarden Euro Schulden zusteuert und stetig zulasten der Bevölkerung Gebühren erhöht, gibt die rot-pinke Stadtregierung erneut 250.000 Euro für nicht nachvollziehbare Demokratie-Kleinprojekte aus. Scharfe Kritik daran üben Klubobmann Harald Zierfuß, und Gemeinderätin Sabine Keri.

„Wenn das Leben für die Wienerinnen und Wiener immer teurer wird, gleichzeitig aber 10.000 Euro für bedruckte Sackerl am Naschmarkt und knapp 10.000 Euro für sechs Filmabende ausgegeben werden, läuft in dieser Stadt etwas grundlegend falsch. Es muss endlich dort gespart werden, wo Steuergeld ohne erkennbaren Mehrwert ausgegeben wird“, kritisiert Zierfuß.

59.500 Euro für Street-Art, während bei sozialen Einrichtungen gespart wird

Für Kopfschütteln sorgt auch das Projekt „Demokratie in Farbe - Calle Libre“, welches Keri recherchierte. Im Zusammenhang mit dem Street-Art-Festival und Wandgestaltungen wurden insgesamt 59.500 Euro aus unterschiedlichen Fördertöpfen bereitgestellt.

„59.500 Euro für Street-Art-Projekte aus mehreren Fördertöpfen, während bewährten sozialen Angeboten die Finanzierung gestrichen wird - das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung. Wie kann es sein, dass Nanaya, Kind und Kegel, EkiZ Piaristengasse und auch der Omadienst ihre Förderungen von rund 80.000 Euro verlieren, während für derartig fragwürdige Kleinprojekte weiterhin Steuergeld fließt? Das ist völlig unverständlich und benötigt umfassende Kontrolle“, kritisiert Keri.

Die Wiener Volkspartei fordert daher in diesem Zusammenhang vollständige Transparenz über Förderentscheidungen, Projektergebnisse und Teilnehmerzahlen sowie eine Überprüfung möglicher Überschneidungen bei Förderungen.

Echte Bürgerbeteiligung statt teurer Alibiprojekte

„Die Stadtregierung gibt hier Hunderttausende Euro aus, ignoriert aber die Menschen, wenn sie tatsächlich mitreden wollen. Wir brauchen keine teuren Alibiprojekte, sondern eine schlanke Stadt mit echter Mitbestimmung, klaren Prioritäten und einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld“, so Zierfuß abschließend.