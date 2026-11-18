St. Pölten (OTS) -

Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusdestinationen sowie Gastgeberinnen und Gastgeber des Waldviertels trafen sich am heutigen Mittwoch im Kulturstadel in Göpfritz an der Wild zum gemeinsamen Tourismustag. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach dabei über die Tourismusstrategie 2030+ sowie die Landesausstellung 2028 und hob die Vorzüge des Waldviertels hervor.

Um Niederösterreich weiter nach vorne zu bringen, erarbeite das Land entsprechende Strategien. „Zwei Strategien, die uns besonders wichtig sind, sind die Wirtschafts- und Tourismusstrategie. Und weil jedes Viertel unterschiedliche Herausforderungen hat, brechen wir unsere Strategien mit den Menschen vor Ort auf die Regionen herab. Denn um erfolgreich zu sein, braucht es die Menschen in den Regionen, die anpacken“, unterstrich sie und betonte: „Jedes Mal wenn ich ins Waldviertel komme, kniee ich nieder, was ihr aus dem Waldviertel touristisch gemacht habt.“ Es gebe noch viele Ideen und Visionen. Sie wünsche sich daher, dass die Menschen für „das Waldviertel und für den Tourismus brennen. Nur wenn wir das tun, können wir die Menschen davon überzeugen, dass sie zu uns kommen und bei uns Urlaub machen.“ Eine große Chance biete laut Mikl-Leitner auch die Landesausstellung 2028, bei der man das gesamte Waldviertel in die Auslage stellen könne.

„Das Waldviertel ist einfach sensationell, wir haben so viel, wir müssen es einfach nur herzeigen“, führte sie aus. Sie sei überzeugt, dass man mit der Landesausstellung einen großen Impuls für das gesamte Waldviertel auslösen könne. „Dafür braucht es eine Begeisterung, um den Stolz nach außen zu tragen. Da gehören alle dazu, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Betriebe, die Menschen. Denn klar ist: jede Investition, die in den Tourismus fließt, ist eine Investition in das Waldviertel und für die Menschen“, zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt.

Sebastian Stark, Leiter der Steuerungsgruppe der Waldviertler Wirtschaftsstrategie, gab das Ziel vor, das Waldviertel als Nachhaltigkeitsregion Nummer eins zu stärken. Tom Bauer, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, dankte den Partnern und Betrieben und begrüßte insbesondere die „touristischen Betriebe, denn sie sind die wahren Gastgeberinnen und Gastgeber.“

Wie Tourismus verantwortungsvoll und zukunftsfähig gestaltet werden könne, zeigten zwei Fachvorträge. Verena Brandtner-Pastuszyn, Geschäftsführerin des Henriette Stadthotels Vienna und von „Der schöne Ernst“, gab Einblicke in gelebte Gemeinwohl-Ökonomie und Kreislaufwirtschaft im Hotelbetrieb. Sabrina Hofmeister, Geschäftsführerin von ECOFIDES Consulting, informierte über das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe und die damit verbundenen Chancen.