St. Pölten (OTS) -

Am morgigen Donnerstag tagt der Gesundheitsausschuss des NÖ Landtags. Jede Partei hat dabei die Möglichkeit, Experten für sachkundige Auskünfte einzuladen. SPÖ-Parteichef Hergovich sieht in Alois Stöger offenbar eine solche sachkundige Auskunftsperson und hat ihn für den Ausschuss eingeladen.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betont dazu: „Jetzt also Stöger. Absurder wird es nicht mehr – oder vielleicht doch? Der Arbeiter-Samariter-Bund sagt, Hergovich liegt falsch. Das Rote Kreuz sagt, Hergovich liegt falsch. Die österreichweit höchste Instanz, die Österreichische Gesellschaft für Notfall- & Katastrophenmedizin, sagt, Hergovich liegt falsch. Seine eigene Landesrätin Prischl sagt, Hergovich liegt falsch. Darum holt sich Hergovich jetzt seinen väterlichen Freund Alois Stöger aus Oberösterreich zur Hilfe und beordert ihn somit aus der Polit-Pension zurück. Er soll den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern jetzt erklären, dass doch sein Zieh-Sohn besser als alle anderen weiß, wie die Notfallversorgung im Land am besten aufgestellt sei. Peinlicher geht es kaum. Wer kommt als nächstes? Der Weihnachtsmann? Und an den glaubt in Niederösterreich auch nur Sven Hergovich.“