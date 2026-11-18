München (OTS) -

So viele wie noch nie: 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der LMU gehören zu den "Highly Cited Researchers" von Clarivate. Ein herausragender Erfolg - und ein eindrucksvolles Zeichen für Forschung, die weltweit Maßstäbe setzt.

Damit sind so viele LMU-Forschende wie noch nie in der Auswahl vertreten - ein deutliches Zeichen für die internationale Sichtbarkeit und den großen Einfluss ihrer Arbeit. Ihre Erkenntnisse inspirieren neue Ideen, ermöglichen weitere Entdeckungen und prägen die Arbeit von Forschenden rund um den Globus. Wer zu den "Highly Cited Researchers" zählt, gehört zu den einflussreichsten Stimmen der Wissenschaft weltweit. Die diesjährige Auswahl zeigt die beeindruckende Breite der Spitzenforschung an der LMU: von Medizin und Immunologie über Psychologie, Klima- und Wirtschaftswissenschaften bis zu Quantenphysik und Astrophysik.

LMU-Präsident Matthias Tschöp:

"Was für ein Erfolg für die LMU! 20 Highly Cited Researchers zeigen: Hier entstehen Erkenntnisse, auf denen die Wissenschaft weltweit aufbaut. Darauf sind wir stolz. Mein herzlicher Glückwunsch gilt unseren herausragenden Kolleginnen und Kollegen und ihren Teams. Sie stehen für die Neugier, den Mut und die wissenschaftliche Exzellenz, die unsere Universität ausmachen. Ihnen Freiraum und beste Bedingungen für die nächste große Entdeckung zu bieten, ist unser Anspruch."

Berücksichtigt wurden in den "Highly Cited Researchers 2026" Publikationen, die zwischen 2015 und 2025 veröffentlicht wurden. Insgesamt werden in der Liste rund 6800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit aufgeführt, deren Arbeiten die internationale Wissenschaft besonders stark beeinflussen. Darunter sind folgende Forschende der LMU (nach Forschungsbereichen):

Clinical Medicine

Prof. Dr. Nadia Harbeck (Direktorin Brustzentrum und Onkologische Tagesklinik der Frauenklinik, LMU Klinikum)

Cross Field

Dr. Erkan Aydin (Fakultät für Chemie und Pharmazie)

(Fakultät für Chemie und Pharmazie) Prof. Dr. Anne-Laure Boulesteix (Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, Medizinische Fakultät)

(Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, Medizinische Fakultät) Prof. Dr. Martin Dichgans (Direktor des Instituts für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum)

(Direktor des Instituts für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum) Prof. Dr. Michael Ewers (Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum)

(Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum) Prof. Dr. Veit Hornung (Lehrstuhl für Immunbiochemie, Fakultät für Chemie und Pharmazie und Genzentrum)

(Lehrstuhl für Immunbiochemie, Fakultät für Chemie und Pharmazie und Genzentrum) Prof. Dr. Frédéric Laquai (Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Spektroskopie von Energiematerialien, Fakultät für Chemie und Pharmazie)

(Lehrstuhl für Physikalische Chemie und Spektroskopie von Energiematerialien, Fakultät für Chemie und Pharmazie) Prof. Dr. Arthur Liesz (Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum)

(Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, LMU Klinikum) Prof. Dr. Timo Müller (Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät)

(Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät) Prof. Dr. Reinhard Pekrun (Fakultät für Psychologie und Pädagogik)

(Fakultät für Psychologie und Pädagogik) Prof. Dr. Julia Pongratz (Lehrstuhl für Physische Geographie und Landnutzungssysteme, Fakultät für Geowissenschaften)

(Lehrstuhl für Physische Geographie und Landnutzungssysteme, Fakultät für Geowissenschaften) Prof. Dr. Marion Subklewe (Genzentrum der LMU und Medizinische Klinik und Poliklinik III, LMU Klinikum)

(Genzentrum der LMU und Medizinische Klinik und Poliklinik III, LMU Klinikum) Dr. Marcel Trefny (Institut für Klinische Pharmakologie, LMU Klinikum)

(Institut für Klinische Pharmakologie, LMU Klinikum) Dr. Esma Ugur (Fakultät für Chemie und Pharmazie)

Economics and Business

Prof. Dr. Marko Sarstedt (Leiter des Instituts für Marketing, LMU Munich School of Management)

Immunology

Prof. Dr. Christoph Klein (Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital, LMU Klinikum)

(Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital, LMU Klinikum) Prof. Dr. Matthias Klein (Neurologische Klinik, LMU Klinikum)

(Neurologische Klinik, LMU Klinikum) Prof. Dr. Christoph Scheiermann (Biomedizinisches Centrum, Medizinische Fakultät)

Physics

Prof. Dr. Immanuel Bloch (Lehrstuhl für Experimentalphysik - Quantenoptik, Fakultät für Physik)

Space Science

Prof. Dr. Til Birnstiel (Universitätssternwarte, Fakultät für Physik)

Die Zitierhäufigkeit gilt als wichtiger Indikator für die Qualität und den Einfluss von Forschung. Um die "Highly Cited Researchers" zu ermitteln, wertet das US-Unternehmen Clarivate jährlich die von ihm betriebene Datenbank Web of Science aus. Dabei werden nur Publikationen berücksichtigt, die zu den Top ein Prozent der meistzitierten Arbeiten zählen.