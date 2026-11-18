Wien (OTS) -

Gleich sechs Auszeichnungen für das BFI Wien: Im Rahmen des aktuellen B2B-Awards Österreich 2026/27 der unabhängigen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) sicherte sich das Wiener Erwachsenenbildungsinstitut in der Kategorie Online-Kurs-Plattformen jeweils den ersten Platz bei Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch beim Kundenservice zählt das BFI Wien mit einem Platz unter den Top 3 zu den besten Anbietern. Damit konnte sich das BFI Wien in einem starken Wettbewerbsumfeld gegen nationale und internationale Bildungsanbieter durchsetzen.

Besonders erfreulich: Auch im branchenübergreifenden Vergleich zählt das BFI Wien zu den Spitzenreitern. In allen drei untersuchten Bereichen – Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – erhielt das Bildungsinstitut die Auszeichnung „Herausragend“.

„Die Auszeichnungen sind für uns eine besonders schöne Bestätigung unserer Arbeit. Unser Anspruch ist es, hochwertige Weiterbildung anzubieten, die für möglichst viele Menschen zugänglich und leistbar ist. Dass wir sowohl bei der Kundenzufriedenheit als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis an der Spitze stehen, zeigt, dass dieser Anspruch auch bei unseren Kundinnen und Kunden ankommt. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement täglich dazu beitragen“, freut sich Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien.

Mehr als 219.000 Bewertungen als Grundlage

Der B2B-Award Österreich 2026/27 basiert auf insgesamt 219.928 abgegebenen Bewertungen zu 1.020 Unternehmen aus 93 Branchen. Auf dieser Grundlage ermittelte die ÖGVS die besten Anbieter in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders erfolgreiche Unternehmen erhalten darüber hinaus branchenübergreifend das Prädikat „Herausragend“.

Die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH untersucht seit 2014 als unabhängiges Forschungsinstitut Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in Österreich. Die untersuchten Anbieter werden von der ÖGVS ausgewählt; eine eigenständige Anmeldung zum Test ist nicht möglich.

Weitere Informationen und die Ergebnisse des B2B-Awards Österreich 2026/27:

https://qualitaetstest.at/awards/b2b-award-oesterreich-2026-27/b2b-award-oesterreich-2026-27-hr-personal/

Druckfähige Fotos zur Aussendung finden Sie unter:

https://bfiwien-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_weinrich_bfi_wien/IgBmh7JmJymiTY0esXUiMAvUAdVh29aAb2TDduH8FpeRVNg?e=S89iSN

Über das BFI Wien

Das BFI Wien beschäftigt zusammen mit seinen Tochterunternehmen rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 1.000 selbständige Trainerinnen und Trainer. Gut 35.000 Menschen nehmen jährlich an den Lehrgängen, Kursen und Seminaren des Erwachsenenbildungsinstituts teil. Zu den Tochterunternehmen des BFI Wien zählen die Fachhochschule des BFI Wien mit ihren zehn Bachelor- und sieben Masterstudiengängen, die Schulen des BFI Wien (HAK/HAS) und die gemeinnützige Job-TransFair GmbH, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen bei der Suche nach dem richtigen Job unterstützt.

Weitere Informationen zum BFI Wien: www.bfi.wien