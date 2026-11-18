Wien (OTS) -

Was können Österreich und die USA in Bildung, Innovation und Technologie voneinander lernen? Dieser Frage widmet sich das Austro-American Institute of Education (AAIE) am 24. November 2026 bei einem Networking Event in seinen Räumlichkeiten in der Wiener Operngasse 4. Anlass sind zwei Jubiläen: 250 Jahre Vereinigte Staaten und 100 Jahre Amerika-Institut.

Nach dem großen Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum im Juni 2026 im Raiffeisenhaus Wien, unter anderem mit US-Botschafter Art Fisher und dem US-Unternehmer und Philanthropen Marc Benioff als Ehrengästen, ist das Amerika-Institut mit vollem Elan in den Herbst gestartet. Benioff unterstützt das AAIE beim Ausbau seiner akademischen Programme und beim Aufbau eines Netzwerks mit Partnerinstitutionen. Das Networking Event am 24. November ab 16:00 Uhr setzt diesen Weg fort: Es bringt Stimmen aus Bildung, Diplomatie, Wirtschaft und Technologie an einen Tisch.

Nach der Begrüßung durch eine Vertretung der US-Botschaft in Österreich und AAIE-Präsident Dr. Alexander Janda stehen zwei Panels auf dem Programm. Unter dem Titel „Austria Meets America“ diskutieren Univ.-Prof. Antoinette van Zabner (AAIE-Vorstand, Fulbright Commission, mdw), Pablo Collazzo (Sequoia Management), der Los Angeles-Künstler Justin Poole, der Zeithistoriker Gregory Weeks (Club of Trade Delegates) und Christopher Medalis (SIT Study Abroad) über Chancen und Perspektiven des Bildungs- und Kulturaustauschs.

Die zweite hochkarätige Gesprächsrunde befasst sich mit Innovation, Technologie und transatlantischen Perspektiven. Darüber sprechen Martin Rauchbauer (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten), die Cybersecurity-Expertin Nesrien Redwan (Cyber Schule) und Sarah Case Lackner (AAIE-Vorstand, Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation). Ein Networking-Empfang bis 19.00 Uhr rundet den Abend ab.

„Seit hundert Jahren baut das Amerika-Institut Brücken zwischen Österreich und den USA. Gerade in Zeiten rasanter technologischer Veränderung brauchen wir diesen offenen Austausch – in der Bildung genauso wie in der Innovation“, so AAIE-Präsident Dr. Alexander Janda.

Ausblick: Neue Programme, Publikation und KI-Studie

Auch abseits der Veranstaltung treibt das AAIE den transatlantischen Austausch voran. Derzeit verhandelt das Institut mit zwei weiteren US-Universitäten über Study-Abroad-Programme in Wien ab 2028. Für 2027 ist ein Sammelband zu Geschichte, aktuellen Entwicklungen und Perspektiven der bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und den USA in Bildung, Innovation und Technologie geplant. Zudem bereitet das AAIE eine empirische Studie zur Rolle und Nutzung von Künstlicher Intelligenz im österreichischen und US-amerikanischen Bildungssystem vor. Geplant sind Befragungen von Schülerinnen, Schülern und Studierenden in beiden Ländern.

Über das AAIE

Das Austro-American Institute of Education wurde 1926 gegründet und zählt zu den ältesten Einrichtungen seiner Art in Europa. Es bietet akademische Programme für US-Universitäten und Colleges in Wien, Veranstaltungen zum kulturellen Austausch sowie Englischkurse, Business-Trainings, Kinderprogramme und zertifizierte Prüfungsvorbereitung. www.aaie.at