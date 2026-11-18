Wien (OTS) -

„Frauen in Österreich haben genug von den immer gleichen Ausreden beim Thema Lohngerechtigkeit“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger in Richtung all jener Wirtschaftsvertreter*innen, die noch immer die EU-Lohntransparenzrichtlinie blockieren. Die SPÖ-Frauen unterstützen die Initiative „Frauen*Streiken“ und den Frauenaktionstag am 3. Mai. „Gemeinsam kommen wir in der Gleichstellung rascher voran!“ so Manninger. ****

„Frauen haben das Recht auf gerechte Bezahlung und auf faire Arbeitsteilung“, so Manninger. Die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin richtet auch einen Appell an ÖVP und Neos. „Arbeitsministerin Korinna Schumann hat bereits im Juni einen Entwurf für die Lohntransparenz zur Koordinierung in der Regierung vorgelegt. „Setzen wir die Lohngerechtigkeit endlich um. Es ist höchste Zeit!“, so Manninger. (Schluss) ff