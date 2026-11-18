St. Pölten (OTS) -

Das geplante Rechenzentrum in Stetten im Bezirk Korneuburg ist vorerst vom Tisch. Der neue Gefahrenzonenplan des Landes weist die vorgesehene Fläche als Gebiet für ein 30-jährliches Hochwasser aus, eine Umwidmung ist damit nicht möglich. „Das ist eine gute Nachricht für Stetten und ganz Niederösterreich. Aber sie zeigt auch, wie absurd die derzeitige Praxis ist: Ein Investor sucht sich für kritische Infrastruktur ausgerechnet einen Acker aus, der statistisch alle 30 Jahre unter Wasser steht“, sagt LAbg. Georg Ecker, Raumordnungssprecher der Grünen NÖ, der sich bei den engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Stetten bedankt, die auf das Thema aufmerksam gemacht haben.

Die Grünen fordern deshalb im Landtag eine landesweite Zonierung für Rechenzentren mit festen Vorgaben. Ausschlaggebend sollen dabei Kriterien wie Netzanschluss, ausreichende Stromverfügbarkeit, Hochwassersicherheit, bereits versiegelte Flächen und die Nutzung der Abwärme als verpflichtende Voraussetzungen sein. "Ganz grundsätzlich muss man zu den meisten Projekten festhalten: es kann nicht in unserem öffentlichen Interesse sein, dass US-Konzerne Profite machen, indem sie unsere Böden vernichten und die Strompreise nach oben treiben“, sagt Ecker.