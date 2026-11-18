Wien (OTS) -

T-Shirts, Jeans und andere Kleidungsstücke aus Baumwolle sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Sie sind bequem, praktisch und begleiten uns täglich. Doch hinter unserer Kleidung steckt eine komplexe, milliardenschwere Textilindustrie, die sich über den gesamten Globus erstreckt. So kann es durchaus sein, dass die Baumwolle für unser T-Shirt von jemandem in einem abgelegenen Dorf im Norden des indischen Bundesstaates Karnataka gepflückt wurde. Und manchmal ist dieser „Jemand“ ein Kind, das während der Erntesaison seine Schultasche gegen einen Sack zum Baumwollpflücken eintauschen muss, um zum Einkommen seiner Familie beizutragen. „Das bedeutet, dass Kinderarbeit auf Baumwollfeldern nicht nur ein lokales Problem in Indien ist, sondern auch mit unserem eigenen Konsum und internationalen Lieferketten zusammenhängt“, betont Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, anlässlich des „Internationalen Tag der Kinderrechte“ am 20. November. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen setzt sich Jugend Eine Welt gegen Kinderarbeit ein und macht auf die Verantwortung innerhalb globaler Lieferketten aufmerksam – insbesondere in der Fast-Fashion-Industrie.

Kinderarbeit bei der Baumwollernte

Wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) festhält, ist Kinderarbeit in der Landwirtschaft, insbesondere im Baumwollanbau, weltweit nach wie vor ein akutes Problem. Das gilt auch für den Norden des indischen Bundesstaates Karnataka. Wie Vertreter der Organisation BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society), langjährige Projektpartner von Jugend Eine Welt, bei einem Besuch in Wien berichten, werden Kinder vor allem in den Monaten November, Dezember und Jänner zur Baumwollernte eingesetzt. „Anstatt die Schule zu besuchen, pflücken sie Baumwolle. Für arme Familien stellt ihre Arbeit ein wichtiges zusätzliches Einkommen dar. Für Kleinbauern, die selbst um ihre Existenz kämpfen, sind die Kinder billige Arbeitskräfte. Aufgrund der finanziellen und organisatorischen Komplexität der Lieferketten in der Baumwollindustrie bleibt Kinderarbeit im informellen Sektor häufig unsichtbar. Dadurch entstehen entlang der gesamten Lieferkette Kostenvorteile, weil manche Kinder in Indien arbeiten, anstatt zur Schule zu gehen“ , erklärt Pater Siju Thomas, Direktor von BREADS, und verdeutlicht damit das tatsächliche Ausmaß des Problems.

Wie selbstverständlich diese Ausbeutung vielerorts geworden ist, zeigt ein besonders erschütternder Bericht der Jugend Eine Welt-Partnerorganisation. „Unsere Mitarbeiter haben Lastwagen angehalten, mit denen Kinder zur Arbeit auf die Baumwollfelder gebracht wurden. Als sie die Vermittler aufforderten, die Kinder stattdessen zur Schule zu schicken, erhielten sie eine ernüchternde Antwort: Wenn sie wollen, dass die Kinder zur Schule gehen, müssen sie das Geld bereitstellen, um stattdessen erwachsene Arbeitskräfte einzustellen“ , berichtet Pater Siju Thomas. „Diese Familien sind arm und auf jedes zusätzliche Einkommen angewiesen. Gleichzeitig profitieren die Arbeitgeber davon, dass sie Kinder zu extrem niedrigen Löhnen beschäftigen können.“

Bildung statt Ausbeutung: Jugend Eine Welt schenkt Kindern Zukunft

Genau hier setzt die Arbeit der Jugend Eine Welt-Projektpartner BREADS an. Gemeinsam mit lokalen Mitarbeitern, Behörden und der Polizei bemühen sie sich darum, Kinder aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu befreien und ihnen den Weg zurück in die Schule zu ermöglichen. „Viele dieser Kinder haben mehrere Schuljahre versäumt oder mussten die Schule aufgrund ihrer Arbeit ganz abbrechen. Deshalb bieten wir ihnen zunächst spezielle Förderprogramme an, sogenannte Brückenschulen. Dort lernen sie wieder Lesen, Schreiben und Rechnen. Anschließend werden sie entsprechend ihrem Alter und ihrem aktuellen Wissensstand in reguläre Schulen integriert“, erklärt Pater Siju Thomas.

Wie nachhaltig diese Unterstützung das Leben eines Kindes verändern kann, zeigt die Geschichte von Jyothi. Das sechsjährige Mädchen hatte bereits beide Eltern verloren, als es von einem Team von BREADS bei schwerer Arbeit entdeckt wurde. Um überleben zu können, musste Jyothi unter der sengenden Sonne Steine für den Straßenbau zerschlagen. Die Projektpartner von Jugend Eine Welt brachten das Mädchen in eine Schutzeinrichtung und ermöglichten ihr anschließend den Schulbesuch. Jyothi schaffte nicht nur den Schulabschluss, sondern absolvierte auch ein Universitätsstudium und erlangte schließlich einen Masterabschluss in Sozialarbeit. Heute arbeitet sie selbst für eine Hilfsorganisation.

Verantwortung endet nicht an Österreichs Grenzen

„Für Jugend Eine Welt ist klar: Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, Schutz und eine Kindheit ohne Ausbeutung. Dieses Recht darf nicht davon abhängen, wo ein Kind geboren wird oder wie viel Geld seine Eltern verdienen“, betont Heiserer. Gleichzeitig verweist der Geschäftsführer von Jugend Eine Welt auf eine Liste des US-amerikanischen Bureau of International Labor Affairs (ILAB), die alle vier Jahre veröffentlicht wird und Produkte aufzeigt, bei deren Herstellung der Einsatz von Kinderarbeit vermutet wird. Die jüngste „List of Goods“ umfasst 204 Produkte aus 82 Ländern – darunter Baumwolle, Schokolade, Gold, Kaffee, Zucker, Tee und Tabak, aber auch elektronische Bauteile und Materialien, die in Smartphones verwendet werden. „Ich werde nicht müde zu betonen, dass unser Wohlstand in Österreich nicht auf der Ausbeutung von Kindern im Globalen Süden beruhen darf! Wir müssen unser Verhalten ändern: weniger ausbeuten, weniger zerstören und weniger nehmen. Der Soziologe Jean Ziegler hat einmal sinngemäß gesagt: Wir müssen den Menschen nicht mehr spenden. Es würde schon reichen, wenn wir ihnen weniger stehlen“ , so Heiserer. „Unser Ziel muss ein gutes Leben für alle sein – und nicht ein Leben im Überfluss für einige wenige, das auf Ausbeutung aufgebaut ist. Dafür braucht es unter anderem eine wirksame und konsequente Kontrolle globaler Lieferketten.“

Über die Initiative „Kinderarbeit stoppen“

Gemeinsam mit Partnerorganisationen wie BREADS setzt sich die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt im Globalen Süden seit Jahren – als Mitglied der Initiative „Kinderarbeit stoppen“, der auch die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, FAIRTRADE Österreich, solidar Austria und Kindernothilfe Österreich angehören - dafür ein, Kinder aus ausbeuterischer Arbeit zu befreien, den Schulbesuch zu ermöglichen und die Rechte von Kindern zu stärken. Weiterführende Informationen zur Kampagne „Kinderarbeit stoppen“ finden Sie unter www.kinderarbeitstoppen.at.

Detaillierte Informationen zum Thema Kinderarbeit sowie die aktuelle „List of goods“ finden Sie unter www.jugendeinewelt.at/kinderarbeit.