Wien (OTS) -

In etwa 70 Prozent der 16- bis 24-Jährigen in Österreich nutzen KI-Anwendungen (Statistik Austria 2025). Chatbots wie ChatGPT werden dabei nicht mehr nur für Schule, Studium oder Arbeit verwendet, sondern zunehmend auch bei persönlichen Anliegen. Was das für Einsamkeit bedeutet, hat Social Innovation Research Vienna (SIRV) in ausführlichen Interviews mit jungen Wiener:innen untersucht. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 9. Dezember 2026, um 17 Uhr in Wien vorgestellt und diskutiert.

Erste Einblicke

Die ersten Auswertungen zeigen bereits vier wiederkehrende Themen:

Werkzeug statt Freund:in. Die Befragten beschreiben den Chatbot oft nicht als Gegenüber, sondern als Hilfe beim Ordnen der eigenen Gedanken; wie ein Tagebuch, das antwortet. Vertrauen oder eine Beziehung zur KI werden ausdrücklich zurückgewiesen.

Die Befragten beschreiben den Chatbot oft nicht als Gegenüber, sondern als Hilfe beim Ordnen der eigenen Gedanken; wie ein Tagebuch, das antwortet. Vertrauen oder eine Beziehung zur KI werden ausdrücklich zurückgewiesen. Lückenfüller, wenn niemand erreichbar ist. Genutzt wird die KI etwa nachts, in akuten Stressmomenten oder zur Überbrückung bis zur nächsten Therapie, aber auch, wenn man Freund:innen nicht belasten will.

Genutzt wird die KI etwa nachts, in akuten Stressmomenten oder zur Überbrückung bis zur nächsten Therapie, aber auch, wenn man Freund:innen nicht belasten will. Beruhigt, aber verbindet nicht. Gespräche mit der KI können kurzfristig entlasten und Struktur geben. Weniger einsam fühlen sich die Befragten dadurch kaum.

Gespräche mit der KI können kurzfristig entlasten und Struktur geben. Weniger einsam fühlen sich die Befragten dadurch kaum. Kritisch und mit selbst gesetzten Grenzen. Die jungen Nutzer:innen überlesen das „Mitgefühl“ der Chatbots, sorgen sich um ihre Daten und darum, das eigene Nachdenken zu verlernen. Für Jüngere wünschen sie sich mehr Aufklärung.

Vertrauen könne sie „nur für etwas haben, was lebt“, sagt eine Studienteilnehmerin über ihre Gespräche mit ChatGPT.

„Die jungen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, suchen in der KI keinen Ersatz für Freundschaften. Sie nutzen sie, um Gedanken zu sortieren, wenn gerade niemand da und wissen sehr genau, was ein Chatbot kann und nicht kann“, sagt Severin Steirer, wissenschaftlicher Projektleiter der Studie.

„Die Studie liefert wichtige Einblicke in die Lebensrealitäten junger Menschen und zeigt, wie sie mit Einsamkeit, persönlichen Belastungen und digitalen Unterstützungsangeboten umgehen. KI kann in schwierigen Momenten eine niedrigschwellige Möglichkeit sein, kurzfristig Entlastung zu finden. Sie kann jedoch menschliche Nähe, gegenseitiges Vertrauen und das Gefühl echter Zugehörigkeit nicht ersetzen. Für die Arbeit gegen Einsamkeit in Wien ist es daher entscheidend, die digitalen Lebenswelten junger Menschen zu verstehen und gleichzeitig Räume und Möglichkeiten zu schaffen, in denen sie echte Beziehungen aufbauen, Gemeinschaft erleben und sich zugehörig fühlen können. Die Studie bietet dafür eine wertvolle Grundlage, um Präventions- und Unterstützungsangebote zielgruppengerecht weiterzuentwickeln“, sagt Valeria Romme, Projektleiterin der Plattform gegen Einsamkeit.

Zur Studie

Die explorative Studie basiert auf 9 leitfadengestützten Interviews mit Wiener:innen im Alter von 19-29 Jahren, die KI-Chatbots, auch für persönliche Anliegen, regelmäßig nutzen. Die Gespräche wurden zwischen Juni und November 2026 geführt und mittels thematischer Analyse ausgewertet. Die Studie ist nicht repräsentativ; sie zeigt, wie junge Menschen kommunikative KI im Alltag erleben und einordnen. Gefördert ist sie von der Stadt Wien Kultur (MA 7) - Referat Wissenschafts- und Forschungsförderung, Stipendien. Die Ergebnisse fließen in die Arbeit der Plattform gegen Einsamkeit ein; im Frühjahr 2027 folgen Workshops für Fachkräfte der Jugendarbeit.

Ergebnispräsentation

Datum: Mittwoch, 9. Dezember 2026, 17:00 Uhr

Ort: Social City Wien – Vorgartenstraße 109/12/R01

Programm: Begrüßung Emil Diaconu (Geschäftsführer Social City Wien) · Präsentation der Ergebnisse · Diskussion · Ausklang

Anmeldung: bis 06.12.2026 an [email protected]

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen

Über SIRV

Social Innovation Research Vienna (SIRV) ist die außeruniversitäre sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung des Vereins Social Innovation Wien. SIRV forscht seit mehreren Jahren zu Einsamkeit, begleitet seit 2019 die Plattform gegen Einsamkeit wissenschaftlich und hat 2022 bis 2024 die Wirkung von Angeboten gegen Einsamkeit in Wien untersucht.