Wien (OTS) -

Im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat zum Thema Kinderschutz warnte die Wiener Volkspartei vor den Folgen der jüngsten Förderkürzungen im Familienbereich. Nachdem die Neos gemeinsam mit der Magistratsabteilung 11 beschlossen haben, bewährten Partnern die Finanzierung zu streichen, stehen wichtige niederschwellige Angebote vor massiven Einschränkungen. Davon betroffen ist unter anderem der Oma-Dienst, der besonders Alleinerziehende außerhalb der Öffnungszeiten von Kindergärten und Horten unterstützt. Auch etablierte Eltern-Kind-Zentren wie Nanaya, das Ekiz in der Piaristengasse oder Kind und Kegel, das jährlich rund 15.000 Kontakte verzeichnet, werden nicht mehr gefördert. „Familien sind die wichtigste Zelle unserer Gesellschaft und brauchen im Alltag verlässliche Unterstützung, um nicht überfordert zu werden. Wenn bei Nanaya plötzlich keine Gratis-Mitgliedschaften mehr für Alleinerziehende vergeben werden können und langjährige Partner vor dem Aus stehen, trifft das genau jene, die am dringendsten Hilfe benötigen“, erklärt Familiensprecherin Gemeinderätin Sabine Keri.

Besonders scharf kritisiert Keri die politische Schwerpunktsetzung hinter diesen Einsparungen. Während bewährte und wohnortnahe Einrichtungen ihre Förderungen verlieren und der Oma-Dienst lediglich mit dem Hinweis abgespeist werde, man müsse den Kindergarten neu denken, verfolgten die Neos laut einem Landesversammlungsantrag die Idee eines zentralen Bildungszentrums für Eltern nach dem Vorbild des Education Lab. „Eine schlanke Stadt bedeutet Konzentration auf das Wesentliche – und verlässliche Leistungen für Familien sind absolut wesentlich. Anstatt die gewachsene Vielfalt an wohnortnahen Eltern-Kind-Zentren und individuellen Beratungsangeboten für Eltern, Väter, Mütter Schwangere und Alleinerziehende zu sichern, will man alles in einer zentralen Einrichtung bündeln. Diese zentralistische Bevormundung geht völlig an den Lebensrealitäten der Wiener Familien vorbei“, so Keri.

Die Wiener Volkspartei fordert die Stadtregierung daher auf, die beschlossenen Kürzungen bei den Eltern-Kind-Zentren und beim Oma-Dienst umgehend auszusetzen beziehungsweise vollständig rückgängig zu machen. Langjährige Partner der Stadt brauchen Planungssicherheit für ihre wichtige Präventionsarbeit. „Echter Kinderschutz beginnt damit, Eltern den Rücken zu stärken und sie in schwierigen Phasen nicht allein zu lassen. Die Stadtregierung muss diese familienfeindlichen Kürzungen sofort zurücknehmen und die bewährten Angebote in Wien langfristig absichern“, betont Keri abschließend.