Graz (OTS) -

Am 24. Oktober 2016 wurde die Premiere des Grazer Wirtschafts-Stammtischs im San Pietro gefeiert. Am Dienstag, 17. November 2026, war es nicht nur das 10-Jahr-Jubiläum des erfolgreichen Netzwerkformats, sondern auch die bereits 30. Ausgabe!

Rund 6000 Begrüßungsdrinks wurden in diesen zehn Jahren von Angelo und Fabio Urban ausgeschenkt. 553 verschiedene Gäste (exklusive Begleitpersonen) wurden begrüßt – am öftesten kam ARBÖ-Präsident Klaus Eichberger, der gestern schon zum 27. Mal dabei war. 27 verschiedene Eröffnungsredner gab es über die Jahre. Gestern standen die Landesräte Willibald Ehrenhöfer und Claudia Holzer sowie SP-Landesparteichef Max Lercher mit „Grazer"-Geschäftsführer Gerhard Goldbrich auf der Bühne. Und auch Altbürgermeister Siegfried Nagl, denn der hatte den Stammtisch über die Jahre am öftesten eröffnet.

196 Seiten Nachbericht gab es bisher in der Zeitung, rund 200 Video-Interviews wurden gemacht. Rund 8500 Fotos erschienen in Online-Bildergalerien.

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