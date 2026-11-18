Wien (OTS) -

Im heutigen Wiener Gemeinderat kritisierte die Wiener Volkspartei die ideologiegetriebene Ausrichtung der städtischen Bildungs- und Jugendpolitik scharf. Im für alle Wiener Kindergärten verbindlichen Bildungsplan werde bereits Drei- bis Sechsjährigen vermittelt, Weiblichkeit und Männlichkeit seien gesellschaftlich konstruiert und veränderbar. Zudem habe wienXtra im Juni Kinder ab drei Jahren zum Bemalen von Pride-Flags und zur Teilnahme an der Pride eingeladen. „Ein vierjähriges Kind muss keine geschlechtliche Identität finden, sondern in Ruhe die Welt entdecken und einordnen können. Drei- bis Sechsjährige mit der Behauptung zu verunsichern, ihr Geschlecht sei bloß konstruiert, hat mit verantwortungsvoller Pädagogik nichts zu tun“, betont Integrationssprecherin Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Besonders problematisch sieht Hungerländer den Umgang mit dem Wunsch nach einem Geschlechtswechsel an Wiener Schulen. Sogenannte soziale Transitionen – also die Verwendung neuer Namen und Pronomen abweichend von den offiziellen Dokumenten – würden ohne rechtliche Grundlage der Bildungsdirektion und ohne vorherige Information oder Einbindung der Eltern durchgeführt. Stattdessen stütze man sich auf Leitlinien des Vereins Courage, der von der Stadt auch heuer wieder mit 40.000 Euro gefördert wird und nach eigenen Angaben eine rein transaffirmative Haltung verfolgt. „Die Neos betonen sonst stets den Wert von Evidenz, haben aber nie eine objektive Zweitmeinung oder internationale Studien zu den irreversiblen Folgen von Pubertätsblockern und Hormontherapien eingeholt. Einseitige Ideologie mit Steuergeld zu finanzieren und Eltern vor vollendete Tatsachen zu stellen, widerspricht unserem Verständnis von Kinderschutz“, so Hungerländer.

Die Wiener Volkspartei fordert daher die sofortige Streichung der entsprechenden Gender-Passagen aus dem Wiener Bildungsplan für Kindergärten sowie ein Ende sozialer Transitionen, der sogenannten Genderbox und einschlägiger Workshops zur Geschlechtsidentität an Wiener Schulen. Zudem verlangt die ÖVP einen Förderstopp für Vereine in diesem Bereich sowie volle Transparenz der Stadtregierung darüber, wie viele Transitionen an Wiener Schulen bereits stattgefunden haben und wie oft diese Thematik Gegenstand von Obsorgestreitigkeiten war. „Kinder brauchen Orientierung, Objektivität und den Schutz durch ihre Eltern statt ideologischer Experimente in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Die Stadtregierung muss endlich Verantwortung übernehmen und für klare Leitlinien sowie echte Transparenz sorgen“, schließt Hungerländer.