Wien (OTS) -

„Wir alle wissen, dass Demokratie etwas ist, das gelernt werden muss“, betonte SPÖ-Gemeinderätin Nina Abrahamczik, Vorsitzende des Ausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, heute im Wiener Gemeinderat. Genau dort setzt der sogenannte Kleinprojektetopf an: Die Stadt fördert damit kleine Projekte, die Wiener*innen zum Mitreden, Mitgestalten und Miteinander einladen. So kommen Menschen an einen Tisch, die sonst kaum miteinander ins Gespräch kämen.

Dass ausgerechnet hier gespart werden soll, wie die ÖVP fordert, kann Abrahamczik nicht nachvollziehen: „Die Menschen, die in dieser Stadt leben, haben nicht die eine Meinung und das eine Anliegen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Lebensrealitäten. Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir Projekte unterstützen und ermöglichen, die dazu führen, dass Menschen zusammenkommen, sich austauschen und sich auch einbringen können.“

Was für Abgeordnete selbstverständlich ist, bleibt für viele Wiener*innen außer Reichweite. „Für ganz, ganz viele Menschen ist es das nicht. Die haben nie die Möglichkeit gehabt, laut für ihre Positionen, für ihre Bedürfnisse einzutreten. Die wissen gar nicht, in welcher Form das gemacht werden kann. Und das ist das, was wir mit diesem Kleinprojektetopf ändern - wir fördern Austausch, Mitsprache und Beteiligung“, so Abrahamczik. Begegnung sieht sie als Gewinn: „Es ist bereichernd, wenn nicht immer nur mit Gleichgesinnten gesprochen wird, sondern wir auch zuhören und uns mit denen auseinandersetzen, die es vielleicht anders sehen. Und der Kompromiss ist ganz zentral in einer Demokratie.“

Die Bandbreite der Projekte

Gefördert wurden unter anderem barrierefreie Hörbücher des Blinden- und Sehbehindertenverbands, das Projekt „Mitreden statt unsichtbar“ der Armutskonferenz für Menschen mit Armutserfahrung, eine Aktionsserie der Caritas der Erzdiözese Wien zu Partizipation und Protestkultur, „Demokratie erforschen, Forschung demokratisieren“ des Kinderbüros der Universität Wien sowie ein Projekt des Vereins poika zu toxischen Influencern und Geschlechterrollen im digitalen Raum. „Gerade hier ist Präventionsarbeit wichtig“, unterstrich Abrahamczik. Alle geförderten Projekte sind öffentlich einsehbar. Wurde Geld anders verwendet als beantragt, hat die Stadt es zurückgefordert.

„Dass es einen Spardruck gibt, das wissen wir alle. Wir sehen auch, dass die Förderung in der Gesamtsumme reduziert wurde. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren auch gesehen, wie groß der Bedarf ist, allein aufgrund der Einreichungen“, hielt Abrahamczik fest. Sie freute sich, dass auch die Grünen dem Kleinprojektetopf heute zustimmen.

Abrahamcziks besonderer Dank gilt dem Büro für Mitwirkung: „Es sind großartige Menschen, die dort mit sehr viel Expertise arbeiten und sich intensiv damit auseinandersetzen, wie wir Beteiligung in unserer Stadt weiter ausbauen können.“ (Schluss) sh