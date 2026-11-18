Wien (OTS) -

„SPÖ und Neos sind gerade dabei, tragende Säulen der unabhängigen Kunst- und Kulturszene und soziale Institutionen unserer Stadt zu zerschlagen. Jetzt ist offensichtlich das Amerlinghaus dran. Die Stadtregierung hat nicht nur den sozialen Kompass verloren, sondern auch den kulturpolitischen”, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, zum existenzbedrohlichen Förderstopp des Amerlinghauses. „SPÖ und Neos treiben den größten Sozialabbau in der Geschichte Wiens weiter voran und bedrohen damit auch die freie, alternative Szene massiv”, so Pühringer.

Neubau nimmt Stadt Wien in die Pflicht

​„Die Bezirksvertretung Neubau hat sich bereits im Dezember 2025 mit einem Resolutionsantrag klar für den Fortbestand des Amerlinghauses und eine entsprechende Förderung durch die Stadt Wien ausgesprochen. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte setzen. Ich fordere daher einen Runden Tisch, an dem alle Beteiligten gemeinsam an einer Lösung arbeiten”, so Markus Reiter, Bezirksvorsteher Wien-Neubau, der darauf hinweist, dass das Amerlinghaus weit mehr als ein Ort im 7. Bezirk sei. „Es ist ein Stück Wiener Kulturgeschichte und ein wichtiger Freiraum für generationenübergreifenden Austausch, selbstorganisierte Initiativen sowie Kunst und Kultur. Die Geschichte verbindet es mit der Arena: Beide Häuser sind Mitte der 1970er-Jahre aus Besetzungen entstanden, aus dem Engagement von Menschen, die selbstverwaltete Kultur- und Begegnungsräume schaffen wollten”, so Reiter – und weiters: „Die Stadt Wien ist Grundstückseigentümerin der Arena sowie des Amerlinghauses. Bei der Arena hat das Zusammenwirken der Beteiligten eine Lösung ermöglicht. Warum sollte das nicht auch beim Amerlinghaus gelingen?”

„Wer beim Amerlinghaus streicht, kürzt ein Wiener Herzstück”

„Das Amerlinghaus ist ein wichtiger sozialer und kultureller Treffpunkt Wiens für alle Generationen und über ideelle Grenzen hinweg. Die inhaltliche Bandbreite der Veranstaltungen ist riesig und behandelt so zentrale Themen wie Menschenrechte, Gleichberechtigung, Umwelt, Inklusion oder Rassismus und stärkt so demokratisches Bewusstsein und kritisches Denken”, so Ursula Berner, Kultursprecherin der Wiener Grünen. „Die Angebote der freien Szene im Amerlinghaus sind keine netten Extras, sondern Kernelemente einer demokratischen Stadtkultur. Wer hier kürzt, streicht Wien ein Herzstück an gelebter Demokratie und Dialogfähigkeit”, so Berner. „Mit dem Amerlinghaus drohen SPÖ und Neos ein Stück Wien sterben zu lassen. Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft werden wir das nicht zulassen”, so Parteivorsitzende Pühringer abschließend.