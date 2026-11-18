Wien (OTS) -

Ab heute präsentiert sich Ö3 online in einem neuen Look. Der zeitgemäße Web- und App-Auftritt macht das vielfältige Gesamtpaket aus Musik, Information, Service, Unterhaltung, Highlights und Aktionen digital noch besser erlebbar.

Was Ö3 seit Generationen ausmacht, wird im Onlineauftritt ab sofort noch sichtbarer: Ö3 ist ein verlässlicher Begleiter – zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Im Zentrum des neuen Online-Auftritts steht der interaktive Ö3-Player mit dem Live-Stream des Senders. Ergänzt wird er durch zahlreiche Audio-on-demand-Inhalte wie den 30-Tage-Player, Ö3-Podcasts und -Playlists. Zum Angebot zählen außerdem Breaking News (inkl. Geisterfahrerwarnungen) und aktuelle Verkehrsinformationen. Content-Lanes bieten einen Einblick ins Ö3-Programm mit Infos zu Ö3-Aktionen, aktuelle Berichterstattung zum Ö3-Wecker und Ö3ToGo („Neuigkeiten Nice to Know“) und ausgewählten Audio-Highlights. Ein Ö3-Veranstaltungskalender informiert über bevorstehende Konzert- und Festivaltermine.

Ö3-Highlights digital in ihrer ganzen Vielfalt

Die neue Struktur erlaubt außerdem eine bessere redaktionelle Schwerpunktsetzung. Initiativen wie dem Ö3-Weihnachtswunder, der Ö3-Wundertüte, dem Team Österreich oder dem Mental Health Festival werden durch die multimediale Präsenz eine breite Wirkung ermöglicht. Ein kompakter Feed bindet aktuelle Social-Media-Posts von Ö3 ein.

Ö3-Chef Michael Pauser: „Ö3 ist einfach nicht nur ein Radiosender. Es ist eine Stimme, die uns durch den Tag führt, informiert, motiviert, inspiriert und auch verbindet. Es ist auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs, der Auseinandersetzung, des Kennenlernens und des Zuhörens – und das nicht mehr nur im Radio, sondern in vermehrtem Maße auch in den neuen Medien. Die Website verlängert das Radio in den digitalen Alltag – und bietet unseren 2,4 Millionen Hörerinnen und Hörern zusätzliche Wege, Ö3 zu hören, zu entdecken und mit dem Sender in Verbindung zu bleiben.“

Ö3-Relaunch als wichtiger Schritt in der Digitalstrategie des ORF

Stefan Pollach, Geschäftsführer der Tochterfirma ORF Online und Teletext, unterstreicht die Bedeutung des neuen Ö3-Online-Auftritts für das Unternehmen: „Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, um die vielfältigen ORF-Audioangebote in einem modernen, zeitgemäßen Interface direkt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern zu bringen. Wir verbinden modernste Usability mit der enormen Strahlkraft und Beliebtheit der Marke Ö3.“

Zu finden ist der Sender im Web auf https://oe3.ORF.at und als App für iOS und Android. Weiters unterstützt die neue Ö3-App Apple CarPlay und Android Auto. Wie bei neueren Digitalangeboten des ORF üblich, wird auch die neue Ö3-App in den kommenden Monaten im Rahmen eines iterativen Prozesses laufend weiterentwickelt.

Image-Bilder (Credit Ö3): https://cloud.orf.at/s/N8AtGY3RLJk8Rmr