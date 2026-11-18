Wien (OTS) -

Es war ein „Geisterspiel“ vor 700 Fans im Ausweichstadion in Debrecen und ein Spiel, in dem es für Gruppensieger Österreich um nichts mehr ging – und dennoch ließen sich gestern (17. November 2026) via ORF 1 bis zu 869.000 Zuschauer:innen das Nations-League-Abschlussspiel gegen Israel nicht entgehen. Im Schnitt waren 798.000 (zweite Halbzeit) bei 38 Prozent Marktanteil dabei, in den jungen Zielgruppen 12-49 und 12-29 wurden 44 bzw. 60 Prozent Marktanteil erreicht.

Auch die ORF-Videostreams vom gestrigen UEFA-Nations-League-Spiel Israel – Österreich wurden wieder stark genutzt: Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos (TV-Übertragung, Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlight-Videos etc.) erzielten in Österreich bisher insgesamt 8,9 Millionen Nutzungsminuten, 664.000 Bruttoviews (Videostarts) und 183.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream war die zweite Halbzeit des Spiels mit einer Durchschnittsreichweite von 67.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).