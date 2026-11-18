Wien (OTS) -

„Es ist schade, dass die Kritik am Zukunftsdepot aus den Stellungnahmen von der Regierung einfach ignoriert wird. Nicht nur Sozialorganisationen, sondern auch der Rechnungshof hat weitreichende Kritik am Konzept des Zukunftsdepots geübt“, so Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich. Die Volkshilfe teilt unter anderem die Kritik hinsichtlich der finanziellen Belastung des Familienlastenausgleichsfonds, der ganz zentrale und wirksame Familienleistungen finanziert. Auch bleiben die Gesamtkosten und die Folgewirkungen für das Budget weiterhin unklar.

Dass jetzt Großeltern auch einzahlen können oder es Ausnahmeregelungen für Härtefälle geben wird, ändert an diesen Grundproblemen wenig. Selbst eine dritte Anlagemöglichkeit in Form einer Zukunftsversicherung trägt wenig dazu bei, dass sich Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen die steuerbegünstigte Sparform für ihre Kinder leisten können. „Für uns bleibt das Zukunftsdepot der falsche Weg. Es ist, als würde die Feuerwehr zu einem brennenden Haus nicht mit Wasser oder Löschschaum, sondern mit Brandbeschleuniger fahren. Es ist die Aufgabe des Sozialstaates, soziale Ungleichheit zu reduzieren, nicht sie weiter anzufeuern“, so Fenninger abschließend.