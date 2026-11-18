Wien (OTS) -

Jugendliche erhielten erschütternde Einblicke in Pushbacks, menschenunwürdige Lebensbedingungen und die Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher.

Von 26. bis 31. Oktober reiste eine Delegation der Roten Falken Österreich aus mehreren Bundesländern mit SOS Balkanroute nach Bosnien und Herzegowina, um sich ein Bild von der Situation an der EU-Außengrenze zu machen. Was sie dort erlebten, waren katastrophale Lebensbedingungen, Berichte über Polizeigewalt und Menschen, die trotz allem nicht die Hoffnung auf ein sicheres Leben verlieren.

„Was wir in Bosnien und Herzegowina gesehen haben, macht mich wütend: Statt auf Rechtsstaatlichkeit setzt Europa auf Gewalt und Isolation.“, erklärt Noah Gaderer, Bundesvorsitzender der Roten Falken Österreich.

Im Camp Lipa leben hunderte Geflüchtete unter schwierigen Bedingungen. Bei einer Kleider- und Essensausgabe von SOS Balkanroute warteten über 150 Menschen auf Unterstützung - die Hilfsgüter reichten nicht für alle. Besonders erschütternd waren die Berichte über sogenannte Pushbacks: Geflüchtete erzählten von Schlägen, Diebstahl und gewaltsamen Zurückweisungen durch die kroatische Grenzpolizei.

„Mit eigenen Augen Menschen zu sehen, die kurze Zeit zuvor Ihrer Rechte beraubt und von Hunden der Kroatischen Grenzpolizei gebissen wurden, zeigt, dass Menschenrechte für die EU wohl optional geworden sind.“, so Gaderer.

„Das System an der EU-Außengrenze ist kaputt. Millionen fließen in Aufrüstung und Abschottung, während es den Menschen an warmen Schuhen, Essen und Perspektiven fehlt“, sagt Petar Rosandic, Gründer und Obmann von SOS Balkanroute.

Ein besonderer Schwerpunkt der Reise war die Situation von Kindern und Jugendlichen. Beim Besuch eines Sicheren Hauses der italienischen Hilfsorganisation IPSIA nahe Bihać lernte die Delegation eine Einrichtung kennen, die minderjährigen Geflüchteten Schutz, Betreuung und Bildung ermöglicht. Ein wichtiger Lichtblick in einer Umgebung, in der es an verlässlichen Strukturen und Unterstützung fehlt.

Für die Roten Falken braucht es deshalb statt weiterer Abschottung eine menschenwürdige Asylpolitik, ein Ende gewaltsamer Pushbacks und besonderen Schutz für geflüchtete Kinder und Jugendliche.

Auch die aktuellen Pläne Österreichs und vier weiterer EU-Staaten für ein Abschiebezentrum in Ruanda kritisieren die Roten Falken. Das britische Ruanda-Modell scheiterte bereits vor seiner Umsetzung am Widerstand der Justiz und verursachte hohe Kosten, ohne dass auch nur ein einziger Asylsuchender dorthin abgeschoben wurde. Menschenrechte lassen sich nicht auslagern.

„Unsere Reise hat gezeigt: Wegschauen ist keine Option. Denn Menschlichkeit endet in Europa an so mancher Grenze.“, so Gaderer.

Die Roten Falken bedanken sich bei SOS Balkanroute für die Unterstüzung dieser Bildungsreise und rufen dazu auf, die Arbeit von SOS Balkanroute zu unterstützen.