Wien (OTS) -

In der aktuellen „Schauplatz Gericht“-Ausgabe präsentiert Peter Resetarits am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Fälle:

„Verfolgt“

Herr S. aus der Steiermark fühlt sich gezwungen, in ein anderes Bundesland zu übersiedeln, weil er sich in der Steiermark nicht mehr wohl fühlt. Seit elf Jahren wird er von einem Mann verfolgt. Dieser zeigt ihn u. a. immer wieder bei Behörden und Institutionen wie etwa der Pensionsversicherungsanstalt, der Führerscheinbehörde oder dem Bezirksgericht an und leitet an diese Stellen die Krankengeschichte von Herrn S. weiter. Für die Staatsanwaltschaft sind die Verfolgungshandlungen in Summe zu wenig, um ein Verfahren wegen Stalkings oder beharrlicher Verfolgung einzuleiten. Lediglich ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gibt es. Für Herrn S. ist jede unerwünschte Kontaktaufnahme jedoch schon zu viel. Mittlerweile leidet er an massiven gesundheitlichen Problemen und ist sogar arbeitsunfähig geworden. Herr S. ist überzeugt, dass dieser Mensch sein Leben zerstören möchte.

„Rausgeworfen“

Als Claudia P. am Abend von der Arbeit nachhause kommt und ihre Wohnung aufsperren möchte, passt der Schlüssel nicht mehr. Und: Es wohnen fremde Menschen in ihrer Wohnung. Unglaublich – aber wahr. Es stellte sich heraus: Ihre Wohnung war Stunden zuvor von einem Gerichtsvollzieher geöffnet, anschließend geräumt und vom Hausbesitzer gleich darauf neu vermietet worden. Aber: Nicht die Wohnung von Claudia P., sondern die ihres Nachbarn hätte eigentlich geräumt werden sollen. War es ein Irrtum? Hatte sich der Gerichtsvollzieher im wahrsten Sinn des Wortes in der Tür geirrt? Oder war es Absicht? Hatte der Hauseigentümer dem Gerichtsvollzieher die falsche Tür angesagt, um eine Mieterin loszuwerden? Der Hauseigentümer bestreitet solche Vorwürfe. Dieser Fall beschäftigt die Justiz mittlerweile seit zwei Jahren: Zivilrechtlich, strafrechtlich und exekutionsrechtlich. Claudia P. hat mittlerweile sämtliche Verfahren gegen den Haueigentümer rechtskräftig gewonnen. Doch ihre Wohnung hat sie noch immer nicht zurück. Wie gibt es das?