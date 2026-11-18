Wien (OTS) -

Österreich braucht leistungsfähige digitale Netze, ihr Ausbau setzt jedoch langfristige Investitionen und verlässliche Rahmenbedingungen voraus. Bei der Generalversammlung am 17. November bekräftigte der VAT – Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber, ein Netzwerkpartner des FEEI, seine Forderung nach den dafür nötigen politischen und regulatorischen Weichenstellungen.



„Der Netzausbau ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes, und damit für die Menschen und Betriebe. Unsere Mitglieder übernehmen Verantwortung und schaffen jene Infrastruktur, die Österreich für digitale Teilhabe und Wettbewerbsfähigkeit benötigt. Daher braucht es die entsprechende politische Unterstützung“, betont VAT-Präsident Markus Fellhofer. „Nur so können Unternehmen langfristig planen und darauf vertrauen, dass ihr Einsatz durch klare rechtliche Vorgaben gestärkt und nicht durch unnötige Hürden ausgebremst wird.“



Präsidium einstimmig wiedergewählt

Um diese Anliegen konsequent weiterzuverfolgen, setzt der VAT auch personell auf Kontinuität. Im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung wurde das Präsidium einstimmig wiedergewählt: Markus Fellhofer (BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH) wurde als Präsident bestätigt, Hannes Kohlmeier (Energie Steiermark Breitband GmbH) und Simone Keglovics (Hutchison Drei Austria GmbH) als Vize-Präsident:innen. Damit bekräftigen die Mitgliedsunternehmen ihr Vertrauen in die Arbeit und Ausrichtung des Verbands. Gemeinsam will das Präsidium den eingeschlagenen Weg fortsetzen und sich weiterhin für Rechtssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen beim Netzausbau einsetzen.



Inhouse-Verkabelung als wichtiger Hebel

Entscheidend für weitere Investitionen ist rasche Klarheit über die künftige Gesetzeslage. „Die nötigen Anpassungen müssen jetzt zügig auf den Weg gebracht und bestehende Hürden für den Glasfaserausbau beseitigt werden. Hier gilt es, nicht auf umfassende Gesetzesnovellen zu warten, sondern jene Maßnahmen umzusetzen, die bereits kurzfristig realisierbar sind. Dazu gehört etwa die Inhouse-Verkabelung in Mehrparteienhäusern“, erklärt VAT-Geschäftsführer Florian Schnurer.

Konkret könnte eine praxistaugliche Regelung auf Basis von § 28 Wohnungseigentumsgesetz die Erschließung innerhalb von Gebäuden deutlich erleichtern. Denn der Glasfaserausbau darf nicht an der Gebäudeeingangstür enden: Leistungsfähige Infrastruktur entfaltet ihren Nutzen erst, wenn sie tatsächlich bei den Haushalten und Unternehmen ankommen – und damit bei den Menschen, die im Alltag und Beruf auf schnelle und stabile Verbindungen angewiesen sind.





Über den VAT

Der VAT, ein Netzwerkpartner des FEEI, ist die Interessenvertretung Alternativer Telekom-Netzbetreiber in Österreich. Seit der Liberalisierung des Telekom-Marktes setzt sich der Verband für einen beschleunigten Glasfaserausbau zum Wohl der Endkund:innen ein und bildet gemeinsam mit seinen Mitgliedern eine starke Breitband-Allianz in Österreich. www.vat.at