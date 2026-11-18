Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November 2026 gestaltet der ORF einen umfassenden trimedialen Programmschwerpunkt, der sich diesem wichtigen Anliegen aus unterschiedlichen Perspektiven nähert. Neben aktueller Berichterstattung in den Nachrichtensendungen sowie Beiträgen in Magazinen wie „Guten Morgen Österreich“, „Aktuell nach eins“, „Studio 2“, „Report“, „Fokus Europa“, „ORF III AKTUELL“ oder „Kultur Heute“ stehen im Fernsehen u. a. Dokumentationen der ORF-2-Schienen „dokFilm“ und „kreuz & quer“ sowie ein „Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg“, weiters in ORF 2 themenaffine Spielfilme sowie in ORF III ein künstlerischer Abend zur Gewaltprävention aus der Wiener Hofburg auf dem Programm. Über Letzteren berichtet auch eine Ausgabe der Talksendung „3 Am Runden Tisch“ zum Auftakt des TV-Schwerpunkts am Freitag, dem 20. November, um 22.35 Uhr in ORF 2, in der u. a. Initiatorin Christine Klimaschka zu Gast ist. Im Radio präsentiert u. a. Ö1 „Radiogeschichten“, „Tonspuren“ und ein „Hörspiel“, auch FM4 und Ö3 stehen im Zeichen des Themas. Das ORF.at-Netzwerk widmet sich im Rahmen der aktuellen Überblicksberichterstattung dem Anlass, ORF ON stellt Streams der TV-Sendungen bereit. Der ORF TELETEXT informiert ebenfalls.

Die TV-Sendungen im Überblick

Zum Auftakt im ORF-Fernsehen widmet sich das Talkformat „3 Am Runden Tisch“ (Freitag, 20. November, 22.35 Uhr, ORF 2) dem Thema Gewalt an Frauen. Zum Gespräch bei Patricia Pawlicki: Österreichs oberste Polizistin und Kriminalbeamtin für Gewaltschutz, Ministerialrätin Petra Warisch, und Christine Klimaschka, die als Initiatorin des Projekts „RISE! Women‘s Voices for Change“ im Rahmen der internationalen „Orange the World“-Kampagne von UN Women Austria am 28. November die Gala „Orange the Night“ in der Wiener Hofburg veranstaltet. Unter dem Titel „RISE! SEE THE SIGNS“ (Samstag, 5. Dezember, 8.10 Uhr, ORF III) präsentiert „Erlebnis Bühne Matinee“ dann die Höhepunkte der glanzvollen Veranstaltung: Internationale Künstlerinnen und Künstler verbinden Musik, Tanz und Performance zu einem eindrucksvollen künstlerischen Statement gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Moderiert wird der Abend von Lilian Klebow und Mari Lang.

Im „dokFilm: Wenn Frauen Männer werden müssen – Burrneshas in Albanien“ (Sonntag, 22. November, 23.05 Uhr, ORF 2) erzählen sechs „Burrnesha“ genannte Frauen in den Bergen Nordalbaniens ihre bewegenden Lebensgeschichten: In ihrer streng patriarchalen Gesellschaft übernehmen sie Männerrollen und verzichten auf Ehe, Sexualität sowie Kinder, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der Film von Kristine Nrecaj und Birthe Templin begleitet die Burrneshas in ihrem Alltag zwischen Tradition und Freiheit und zeigt den Kraftakt, den es braucht, Geschlechtergrenzen zu durchbrechen sowie die eigene Identität zu definieren. Danach erzählt in dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Psychothriller „Der Taucher“ (0.00 Uhr) Günter Schwaiger die Geschichte eines Traumas inmitten der scheinbaren Idylle einer mediterranen Insel. Familiäre Gewalt und häuslicher Missbrauch haben bei Irene (Franziska Weisz) und ihrer 18-jährigen Tochter Lena (Julia Franz Richter) tiefe Spuren hinterlassen. In weiteren Rollen sind u. a. Alex Brendemühl und Dominic Marcus Singer zu sehen.

Stark sein, sich durchsetzen, keine Schwäche zeigen: Diese Vorstellungen prägen bis heute, was Burschen über Männlichkeit lernen. Doch was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Welche Rolle spielen Väter und andere männliche Vorbilder? Und wie verändern sich Vorstellungen von Männlichkeit in einer Gesellschaft, in der traditionelle Geschlechterrollen zunehmend hinterfragt werden? In ihrem neuen „kreuz & quer“-Film „Mann sein – aber wie?“ (Dienstag, 24. November, 23.05 Uhr, ORF 2) begegnet Regisseurin Anna Katharina Wohlgenannt Männern unterschiedlicher Generationen, die sich auf ganz persönliche Weise mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das anschließende „kreuz & quer nah dran“-Porträt „Der Sklaverei entkommen“ (23.40 Uhr, ORF 2) stellt die aus Benin stammende Evelyne Adoun in den Mittelpunkt, die als Fünfjährige an eine Geschäftsfrau in Nigeria verkauft wurde. Nach sechs Jahren Misshandlung und harter Arbeit gelang ihr die Flucht – und mit Hilfe der Don Bosco Schwestern ein Neustart. ORF-Redakteurin Gundi Lamprecht, die Adoun in Benin und in Österreich begleitet hat, erzählt die junge Frau, warum sie heute in Wien „Urban Tourism“ studiert, wovon sie träumt und was es nach solch einer Erfahrung braucht, um ein selbstermächtigtes Leben führen zu können.

Der Dokumentarfilm „(K)einen Ton sagen“ (Mittwoch, 25. November, 23.45 Uhr, ORF 2) begleitet Frauen aus Nord- und Südtirol, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch sprechen: Vergewaltigung im eigenen Haus. Missbrauch im Sport. Übergriffe in der Kirche. Gewalt in der Kindheit. In ihren Berichten erzählen die Protagonistinnen offen, berührend und mutig von traumatischen Erfahrungen, Scham und Sprachlosigkeit – und von der Kraft, sich das Leben zurückzuerobern. Regisseur Georg Lembergh zeichnet mit großer Sensibilität ihren Weg des Erinnerns nach und schafft Raum für Offenheit und Vertrauen.

Ein „Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg“ zeigt die neue Dokumentation „Sichtbar aber sicher: Das Frauenhaus in Vorarlberg“ (Sonntag, 29. November, 18.25 Uhr, ORF 2). Am Weltfrauentag 2024 stand der Grundsatzbeschluss, ein Frauenhaus für Vorarlberg zu errichten, fest. im Juli 2025 erfolgte der Spatenstich und Anfang Oktober 2026 konnten die ersten Schutzbedürftigen in die Einrichtung in Dornbirn einziehen. Der Film von Ines Hergovits-Gasser zeigt die Entstehung der Institution mit neuem Gewaltschutzkonzept. Betroffene Frauen kommen ebenso zu Wort wie Frauenhaus-Mitarbeiterinnen, die Exekutive sowie die Errichter.

Drei Jahrzehnte lang schwieg die ehemalige Ordensfrau Gloria Branciani über den sexuellen und spirituellen Missbrauch, den sie nach eigenen Angaben durch den slowenischen Priester und international bekannten Mosaikkünstler Marko Rupnik erfahren hat. Als sie schließlich an die Öffentlichkeit geht, berichten auch andere Frauen von ähnlichen Vorfällen. Die Doku-Neuproduktion „Glaube, Macht, Missbrauch – Ordensfrauen brechen ihr Schweigen“ (29. November, 23.05 Uhr, ORF 2) von Lorena Luciano begleitet Branciani und weitere ehemalige Ordensfrauen, die von ihren Erfahrungen berichten, wie innerkirchlich mit den Vorwürfen umgegangen wird – und wie es gelingen kann, die eigene Stimme wiederzufinden.

Als Spielfilm erzählt Regisseur und Drehbuchautor Antonin Svoboda eine bewegende Geschichte nach wahren Begebenheiten: In der TV-Premiere des vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Dramas „Persona Non Grata“ (Dienstag, 8. Dezember, 22.05 Uhr, ORF 2) verkörpert Gerti Drassl eine ehemalige Skirennläuferin, die mit ihren traumatischen Erlebnissen an die Öffentlichkeit geht und zur „unerwünschten Person“ wird. In weiteren Rollen sind u. a. Maya Unger, Katja Lechthaler, Lukas Miko, Krista Posch, Peter Mitterrutzner, Andreas Patton, Gabriela Hegedüs und Christoph Grissemann zu sehen.

Auch die TV-Daytime-Formate und -Magazine befassen sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen: So widmet sich „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr, ORF 2) am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, am Mittwoch, dem 25. November, einem Video-Schulwettbewerb, bei dem sich Schüler:innen kreativ mit den Themen Gewaltprävention, Zivilcourage, Rollenbilder zu Gleichberechtigung, Verantwortung und Zusammenhalt auseinandergesetzt haben. Das Magazin stellt das Siegervideo vor, zu Gast im Studio ist Bildungsexperte Daniel Landau. In „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) informiert Elisabeth Cinatl, Geschäftsleiterin des Vereins Wendepunkt in Wiener Neustadt, über Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen in Österreich. Viele Frauen, die körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind, zeigen die Täter nicht an. Ursachen können Scham sein, aber auch die Angst, bei einem Prozess alles noch einmal durchleben zu müssen oder nicht ernst genommen zu werden. Wie eine Prozessbegleitung Frauen sowohl in der Vorbereitung als auch während des Verfahrens unterstützen kann, erklärt Psychotherapeutin Verena Weissenböck, Leiterin der Frauen- und Familienberatungsstelle TAMAR, in „Aktuell nach eins“ (Montag, 30. November, 13.30 Uhr, ORF 2). Im „Studio 2“-Interview (Montag, 7. Dezember, 17.30 Uhr, ORF 2) betont Psychotherapeut und Theologe Erich Lehner, der seit den späten 1980er Jahren Geschlechterverhältnisse als Machtverhältnisse erforscht, dass Gleichstellung und der Abbau von Gewalt nicht allein durch Frauenförderung gelingen können, sondern eine gezielte Veränderung des Männerbildes und eine aktive Männerpolitik erfordern. Der „Report“ (Dienstag, 1. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 2) beleuchtet die Rolle von Männern im Kampf gegen Gewalt an Frauen und wie weit das Bewusstsein dafür gestärkt werden kann. „Fokus Europa“ (Mittwoch, 2. Dezember, 22.30 Uhr, ORF 2) fragt u. a., was die einzelnen Länder und die EU gegen Femizide sowie die Benachteiligung von Frauen machen. Außerdem berichten in ORF III „Kultur Heute“ und „ORF III AKTUELL“ über aktuelle Entwicklungen und Initiativen zum Thema.

Die Feminismus-Ikone und herausragende Journalistin Alice Schwarzer, die im deutschen Sprachraum als eine der wichtigsten Wegbereiterinnen im Kampf gegen Gewalt an Frauen gilt und maßgeblich dazu beigetragen hat, dieses wichtige Thema aus dem privaten Tabubereich in die öffentliche und politische Debatte zu holen, steht im Mittelpunkt des zweiteiligen Spielfilms „Alice“ (Montag, 7. Dezember, 0.10 Uhr und Dienstag, 8. Dezember, 23.35 Uhr, ORF 2) sowie des preisgekrönten Porträts „Alice Schwarzer“ (Mittwoch, 9. Dezember, 23.20 Uhr, ORF 2) von Sabine Derflinger. Das von Schwarzer 50 Jahre lang herausgegebene feministische Magazin „Emma“, das u. a. auch als wichtige Plattform im Kampf gegen Gewalt an Frauen diente, erscheint am 8. Dezember zum letzten Mal als gedruckte Ausgabe – der „kulturMONTAG“ (7. Dezember, 22.30 Uhr, ORF 2) berichtet vorab darüber.

Radios zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Ö1 beschäftigt sich in mehreren Sendungen mit dem Thema Gewalt gegen Frauen: In der Sendereihe „Stimmen der Wut: Frauen erzählen“, die schon seit 16. und bis 21. November jeweils um 11.05 Uhr in den „Radiogeschichten“ zu hören ist, berichten Frauen von ihren Erfahrungen mit Wut: Davon, wie sie gelernt haben, sie zu unterdrücken, wie sie sich gegen sie wehren und welche Kraft in ihr liegen kann. Ergänzt wird die Reihe durch zahlreiche Einzelporträts, unter anderem von Alma Zadić, Stefanie Reinsperger oder Barbara Blaha. Die Serie steht auch als Ö1-Podcast auf ORF Sound on demand zur Verfügung. In der „Tonspuren“-Ausgabe „Wut ist mein Territorium“ am 17. November war die Schriftstellerin Virginie Despentes zu hören – die Sendung ist weiterhin via ORF Sound abrufbar. Im Ö1-Hörspiel „Die Wut, die bleibt“ (Samstag, 21. November, 14.00 Uhr) nach dem gleichnamigen Bestseller von Mareike Fallwickl stürzt der plötzliche Suizid einer dreifachen Mutter ihre Familie in eine tiefe Krise und konfrontiert die älteste Tochter mit einer starken Wut auf gesellschaftliche Rollenbilder. In den „Radiogeschichten“ unter dem Titel „Die Entmannung der Mädchen“ (Donnerstag, 26. November, 11.05 Uhr) ist Eva Mayer mit einem Ausschnitt aus Virginie Despentes’ feministischer Streitschrift „King Kong Theorie“ zu hören, in dem es um den persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Vergewaltigung geht. Nachzuhören auf ORF Sound ist darüber hinaus ein preisgekrönter „Moment“-Beitrag zum Thema „Weibliche Genitalverstümmelung in Österreich“ aus dem Jahr 2024. Gestalterin Céline Béal wurde kürzlich dafür mit dem Anerkennungspreis des Prälat-Leopold-Ungar-Journalist:innenpreises ausgezeichnet.

FM4 setzt anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November einen Schwerpunkt auf das Thema. Sowohl die „FM4 Morningshow“ (6.00 Uhr) als auch die Diskussionssendung „Auf Laut“ (19.00 Uhr) greifen den Themenkomplex auf. So beleuchtet die „Morningshow“ etwa, wie Zivilcourage aussehen kann und welche Fakten zu Gewalt an Frauen wichtig sind. Darüber hinaus stellt der Sender während des 16-tägigen Kampagnenzeitraums das Projekt „Ein Platz im Licht“ der HAK Graz vor und widmet eine Spezialstunde in „OK FM4“ digitaler Gewalt gegen Frauen. Ein weiterer Beitrag wird sich dem „Stillen Notruf“ widmen.



Bereits am 28. Oktober befasste sich ein Ö3-Wecker-Spezial mit dem Thema „Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. In dieser Ausgabe berichtete u. a. eine Betroffene anonymisiert von erlebter Gewalt, sexueller Nötigung und einem Femizidversuch, den sie überlebt hat. Sie möchte ihre Geschichte stellvertretend für viele erzählen und anderen Betroffenen helfen: „Damit Angehörige hinsehen und nicht wegschauen, weil bei mir haben einige weggeschaut.“ Die Sendung beleuchtete weiters, wo Gewalt beginnt, wie Männer Grenzen besser wahrnehmen und wo Betroffene Hilfe finden. Außerdem ging es um besseren Opferschutz und darum, warum der Gewaltschutz in Spanien besser funktioniert als in Österreich. Zu Gast waren Thomas Beck, psychologischer Leiter des Kompetenzzentrums Gewaltambulanz der Tirol Kliniken, und Maria Rösslhumer, langjährige Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser sowie Gründerin des Vereins Stadtteile ohne Partnergewalt. Die Interviews der Sendung stehen auf ORF Sound und auf der Ö3-Homepage zum Nachhören bereit.