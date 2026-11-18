Wien (OTS) -

„Während in Wien Krisenzentren überlastet sind, die Kinder- und Jugendhilfe mit strukturellen Defiziten kämpft und traumatisierte Kinder monatelang auf psychiatrische Betreuung warten müssen, verschwendet die rot-pinke Stadtregierung ihre Energie auf Genderprojekte und ideologische Experimente. Das ist eine völlig verfehlte Prioritätensetzung auf dem Rücken unserer Kinder“, kritisierte die Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin Lisa Frühmesser-Götschober in der heutigen, von den Freiheitlichen verlangten Aktuellen Stunde zum Kinderschutz im Wiener Gemeinderat.

Besonders scharf kritisierte Frühmesser-Götschober den Umgang mit öffentlichen Geldern. „Während Eltern verzweifelt nach Therapieplätzen suchen und Pädagogen mit Gewalt, Sprachdefiziten und Integrationsproblemen kämpfen, werden bereits Kindergartenkinder mit fragwürdigen Geschlechtertheorien konfrontiert. Am 25. November findet sogar eine Dragqueen-Lesung für Kinder ab vier Jahren in einer städtischen Bücherei statt. Kinder sind keine Versuchskaninchen für gesellschaftspolitische Experimente!“

Auch beim Schutz vor sexuellem Missbrauch ortet die Freiheitliche massiven Handlungsbedarf. „Wer öffentliche Förderungen erhält, muss verbindliche Kinderschutzstandards erfüllen. Gleichzeitig brauchen wir strengere strafrechtliche Konsequenzen, eine Reform der Verjährungsbestimmungen und eine konsequente Stärkung der Opferrechte. Dass SPÖ und NEOS entsprechende freiheitliche Initiativen ablehnen, ist ein Armutszeugnis.“

Frühmesser-Götschober fordert zudem dringend zusätzliche Therapieplätze, spezialisierte Traumaambulanzen, einen Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie mehr Personal und wirksame Kontrollen in der Kinder- und Jugendhilfe: „Kinderschutz beweist sich nicht in Sonntagsreden, sondern in politischen Entscheidungen. Die rot-pinke Stadtregierung muss endlich aufhören, ideologische Interessen über das Wohl unserer Kinder zu stellen. Unsere Kinder brauchen Sicherheit, Bildung und professionelle Hilfe statt Genderexperimente und politischer Selbstverwirklichung. Bürgermeister Ludwig und seine Stadtregierung müssen endlich Verantwortung übernehmen!“, so Frühmesser-Götschober abschließend.